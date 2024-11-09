多年前特朗普首次發動貿易戰，不少中國人驚慌失措，彷彿世界末日似的，有些公知甚至提議中國「投降」。現在特朗普捲土重來，眼看貿易戰極可能進一步升級，中國人的反應又如何？難免還是有些悲觀言論，但顯然不像上次那麼慌張。畢竟經過多年來的較量，中方早已知根知底，不管對方出甚麼牌都能從容應對，兵來將擋，水來土掩，沒有甚麼大不了。

不妨看看這些數字：2018年中美貿易戰開打，當年雙方貿易總額是6,300多億美元，中方順差3,200多億美元；到了2023年，雙方貿易總額是6,600億美元，中方順差3,300多億美元。顯而易見，貿易戰打了這麼多年，雙方貿易額並沒有減少，反而稍有增加，中方也照樣年年錄得巨額順差，當初特朗普揚言「很容易贏」，如今看來不過是一場笑話。

其實大家都知道，美國製造業已經空心化，在缺乏本地生產的情況下，絕大部分產品都嚴重依賴進口。而中國又是全球產業鏈和供應鏈最齊全的國家，許多產品具有世界性壟斷優勢，美國不從中國進口，根本找不到其他貨源。這正是美國始終無法與中國脫鈎斷鏈的主要原因，也是雙方貿易額一直高企的真正原因。羊毛出自羊身上，當年特朗普加徵的關稅絕大部分由美國消費者承擔，這次恐怕也不例外，狂人若是真的將中國產品關稅增至60%，美國消費者依然是最大受害者。

不是說中國不會受貿易戰影響，覆巢之下，豈有完卵，美國肆意擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，破壞國際經貿正常交往與合作根基，所有國家和地區都無法獨善其身，中國當然也會受到一定衝擊。但相對而言，中國經濟擁有強大韌性和巨大潛力，尤其擁有超大規模市場以及全球最多的中等收入人群，這是任何經濟體都無法相提並論的。據估計，中國中等收入人群已高達4.6億，比美國總人口還要多得多，誰願意放棄這個市場？

最重要的是，近年中國因應國際新形勢，提出構建國內國際雙循環相互促進的發展格局，一方面積極刺激內部消費，一方面加緊開拓新興市場，兩者都已初見成效。隨着內部消費對經濟增長貢獻日益提升，加上對新興市場出口比重持續增加，中國應對貿易戰的能力和信心明顯比幾年前更加充足。如果老美執意胡攪蠻纏，大概又是搬起石頭砸自己的腳。