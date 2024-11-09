近日網上熱傳一些視頻，顯示港澳兩地皆有電動輪椅在路上飛馳，險象環生，香港出現的短片內容更是雙層輪椅在一條「長命斜」上高速行駛。依我來看，這些片段除了揭示港府對電動可移動工具的規管不足，亦反映新科技、新產品層出不窮，但香港的法例明顯過時。

電動輪椅在香港被定義為醫療代步工具，不屬於機動車輛，毋須登記及領牌就可以在行人路上使用。同樣是電動移動工具的電動單車、電動滑板車等，卻被界定為機動車輛，要登記領牌才可以上路。不過運輸署一般不會向這類電動移動工具發牌，變相是禁止這些新興產品。

然而，這些電動移動工具的市場日益龐大，有研究報告曾預計2030年全球電動輪椅和代步車的市場規模將達到81億美元。當中，亞洲人口眾多兼老齡化加快，成為產業需求最大的地區，日本、台灣已形成完善產業鏈。至於電動單車和電動滑板車，德國、法國和新加坡等早就立法規管，容許上路行駛。反觀香港，運輸署前年曾推出電動單車試驗計劃，容許在一段長約4公里的路段使用這些工具，但兩年過去，卻不見當局訂定立法規管時間表。

近年香港銳意發展創新科技，許多人都希望港府做有為政府，主動帶頭促進新興產業發展，而不是被動地配合發展的需要。這就要求當局在修例和立法工作方面有前瞻性，走在新產品的前面。但觀乎港府每一項立法工作，快則要研究三、五年，慢的十年八載都沒有音信，根本很難適應時代發展。業界想發展推廣電動車、氫能車等相關產業，往往有心無力。又如目前港府仍在對網約車監管研究復研究的階段，美國和內地已經準備推廣自動駕駛，亦令香港愈來愈落後。