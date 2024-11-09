美國前總統特朗普將再次上台！如說他是「狂人」，那麼以色列總理內塔尼亞胡就堪稱「狂魔」，巴勒斯坦人及撐巴人士更稱後者做「屠夫」。但兩人都絕非有勇無謀，內氏趁美國民主共和兩黨忙於國內選戰的外交空窗期，不理現任總統拜登的勸告和外交斡旋，向黎巴嫩真主黨以至伊朗本土，發動連串恐襲和軍事行動，將以巴戰事擴大升級為中東大混戰。

美國大選投票當日，當全世界的傳媒以至國家領袖，都集中於誰會成為白宮新主人，內塔尼亞胡在無預警下將與其意見不合，主張調查去年底哈馬斯突襲事件的國防部長加蘭特炒魷，擺明就是博亂行兇，其手起刀落的作風，媲美特朗普在其經典電視真人騷中的金句：「You're fired（你已被炒）！」事後有以色列民眾上街抗議，質疑內氏炒人是走向獨裁極權，以及放棄與哈馬斯談判爭取釋放人質。而事實上這很可能就是內氏的想法。

估計內塔尼亞胡也沒有可預測美國大選結果的水晶球，他的盤算是，若民主黨贏得大選，繼續執政，在卸下國內猶太金主及選民的選舉包袱下，立場左傾的賀錦麗肯定會加強對以軍的控制以嘗試結束戰事，包括減少供應武器，以至用不同手段將他趕下台。因此他更加要快刀斬亂麻，在大選前加緊殺戮，擴大戰果，以及在國內掃除異己，鞏固權力，以便更有力地抵抗來自美國的壓力。

若最後是特朗普當選，內氏的狂妄行動也不會有壞處，原因不在於特氏真心支持以色列或內氏，而是他根本不太關心中東，以至其他非美洲地區的局勢，包括巴勒斯坦及黎巴嫩平民的性命。最重要是以軍行動不會損害美國的短期政經利益，以及有準時支付購買美製武器的費用，這兩點內氏應該都懂的。