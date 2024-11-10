特朗普以雷霆萬鈞之勢贏得大選，連參眾兩院的控制權都由共和黨一舉拿下，再計及現時9名大法官，6名屬於保守派，當中3人由特朗普第一次執政時提名及委任。行政、立法、司法三權盡在特朗普手上，完全沒有制衡力量，這在美國史上非常罕見，特朗普勢成權力最大的總統。

一個權力如此不受制約的總統，他又是一個不按常理出牌、不講道德規範、一味蠻纏胡攪的人，上任後勢必令美國天翻地覆。美媒唯恐天下不亂，率先列出特朗普報復清單，首五位全是其民主黨政敵，包括現任總統拜登、副總統賀錦麗、前總統奧巴馬、前國務卿希拉妮、前眾議院議長佩洛西。

很明顯，特朗普認定這些人都是有份整他的人，尤其是有份弄出司法起訴他的人，包括機密文件案、掩口費案、干預大選案等。特朗普多番強調，這些檢控都是政治迫害。以其睚眦必報的個性，手握大權不報仇才怪。事實上，他參選期間便多次表明，一旦重新執政，便會起訴他的敵人，甚至動用軍隊對付「內部敵人」。

對內，特朗普忙着清理政敵；對外，跟盟友又不咬弦，還動輒以關稅威脅盟友買更多美國貨、上繳更多保護費，國內國外勢必天下大亂。這對中國來說不是壞事，起碼特朗普搞得全世界四分五裂，失道寡助，中國反而可趁機擴展對外關係。

說回美國國內，雖然大選由特朗普清脆勝出，避過另一次國會山莊暴亂發生，但根本問題並無解決。共和民主兩黨勢成水火，整個美利堅合眾國更趨撕裂，不流血的內戰，隨時比流血的內戰更難收拾。一個國家無法做到上下一心，要對外維持霸權，那是不可能的事。究竟特朗普是令美國再次偉大，還是令美國沉淪不止，不妨等着瞧。