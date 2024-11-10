當今世界大抵只剩下兩個強者，但在我心目中，不是美國和中國，而是馬斯克和中國。美國特斯拉的創辦人馬斯克有創意、有眼光，他的最新傑作是一注獨買總統候選人特朗普，並且成功押中，變相換來的獎金將是不可勝數。

事實上，整個美國已經日漸衰朽，全靠少數精英支撐，馬斯克是其中的佼佼者。傳統汽車工業曾是美利堅頭頂上的皇冠，如今奄奄一息，取而代之者，是特斯拉發展的電動車。

美國的太空事業曾經執世界牛耳，但時至今日，倒是十分丟人，早前美國火箭搭載兩名太空人到國際太空站，到頭來卻沒能力把他們送回地球，現正滯留太空。美國太空總署束手無策，須靠馬斯克發展的SpaceX飛船前去營救。

未來數十年，很可能是機械人的世界、智能駕駛的世界，這些領域在美國幾乎全是由馬斯克的公司主導。因此我才說，今日世界的兩強不是美國和中國，而是馬斯克和中國。

馬斯克的成功之道，很大程度上是來自眼光，他押注在電動車、星鏈系統、太空飛船以至特朗普，可謂次次中彩，但你可有留意，此君另一重注是押在中國身上。馬斯克身為特朗普競選的頭號「大腦」，但在開選票前的幾天，他卻不在美國，而是到了中國。馬斯克的母親就更加「親華」，據說一年365日，大部分時間都在中國度過。

這位特斯拉的創辦人素來無寶不落，他如今正告世界，自己旗幟鮮明，是個強烈的中國粉絲。早前很多人捶胸頓足，後悔沒跟隨馬斯克押注於特朗普，但其實另一個機會仍在，此君一直在買中國贏，你只要敢跟隨下注，說不定將來所得的收穫更豐。