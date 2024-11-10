俗語說：「男人不壞，女人不愛。」今屆美國總統選舉，狂人特朗普以勢如破竹之態勝出，即使佢今年5月喺「艷星掩口費」一案中，被判34項偽造文書罪成，另身負3宗刑事案，卻完全無損美國國民對他的厚愛，今屆美國大選，或許是「總統不壞，國民不愛」！點講都好，世人只能放長雙眼，看「熟悉的魔鬼」如何「令美國再次偉大」！

特朗普的「勝利宣言」說得無比動聽：「每一天，我都會用盡全身的每一口呼吸，為你而戰；我不會休息，直到我們建成一個強大、安全和繁榮的美國，這將真正成為美國的黃金時代，是美國人民的偉大勝利。」特氏強勢當選總統，而且極可能取得完全執政權，參議院已贏得多數議席，眾議院亦取得領先優勢，看來，特朗普真可呼風喚雨，白宮和國會兼而得之。美國會否迎來黃金時代，抑或是一個社會更撕裂的時代，在其執政的4年任期內，時間將告訴大家答案！狂人的「勝利宣言」是否言過其實，會否落得「恥其言而過其行」，4年時間，彈指一揮就過，美國能否再次強大，大家不妨拭目以待。

狂人歸來，世界不會變得平靜，這是多數人的共識，皆因特朗普最大的確定性，就係佢嘅不確定性！其胡言狂語，大家都已見識過。俄烏戰事，特朗普的一句口頭禪就係佢一旦上台，24小時內結束俄烏衝突。可是，北約秘書長呂特呼籲特朗普繼續支持烏克蘭抗俄，稱俄羅斯向北韓提供科技作為助其侵烏的回報，未來終將威脅美國和歐洲。

然而，呂特的假設豈會嚇怕特朗普，倒是歐洲多國領袖如法國、德國怯於特朗普，法國總統馬克龍口說「不能永遠把自己的安全外判予美國」，卻色厲內荏，自暴歐盟如一盤散沙！