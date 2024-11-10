正論：不是傷亡便欠薪　地盤亂象鑊鑊甘

香港經濟風雨飄搖，建造業首當其衝，地盤欠薪無日無之，日前便有大批東涌公屋地盤工人追討欠薪。有汗出無糧出固然慘情，更令人扼腕是地盤傷亡意外接二連三。最近短短5日內，便先後有3名工人在土瓜灣從棚架墮下斃命、於機場T2客運廊工地由高處墮下慘死，以及在大圍私樓地盤遭吊籠夾斃。新修訂的職安健法例去年4月已經生效，最高罰款調高至1,000萬元及監禁兩年，惟傷亡數字並無減少，孰令致之？

昨日大圍發生的地盤奪命意外十分恐怖，一名男工人運送泥水物料到工作單位之際，懷疑一部專門運載貨物的電梯突然下墜，男工人活活被夾在電梯與站立位置之間，送院後證實死亡。暫時未知是電梯故障還是人為操作有誤，惟5日內有3宗地盤致命意外發生，證明職安健未被重視，地盤安全警鐘長鳴。

每有嚴重事故發生，當局例必擺出重視狀，派員巡視亡羊補牢，要求涉事承建商停工交報告；若發生在政府地盤，重手一點便是停止承建商投標，然後交由法庭審理，誓言吸取教訓。很可惜，從層出不窮的地盤傷亡意外可見，政府的監管固然走過場，承建商同樣敷衍了事，就算是工人本身也是安全意識欠奉。儘管職安健罰則已大大提升，但法庭判刑依然輕微，例如被港府破天荒釘牌的精進建築，早前便因應旗下油塘建築地盤工字鐵塌下壓死工人一案上庭，最終僅被判罰13萬元，令人慨嘆人命何價。

有統計顯示，過去7年，本港發生的工業意外總數累計下降32%，但以意外率和死亡率計算，建造業依然是眾多行業之中最高危的行業，平均每1,000名建造業工人，便會發生29.1宗意外，較其他行業平均數高出逾倍。僅2022年，建造業的職業傷亡個案便高達4,377宗，創18年來新高。即使新修訂的職安健條例通過，罰則大大提高，但致命意外依然多如牛毛。例如今年4月，又有兩名工人死於沙井密閉空間之內，更不必說從高處墮下的死亡個案，沒有最多，只有更多。

很明顯，要是法庭繼續判罰輕微，高高舉起輕輕放下，即使將罰款提高至一億元，也是沒有意義。當然，一個巴掌拍不響，有分析指出，部分案件判刑較輕，是因為法官審視過相關證據及案情後，認為涉事工人須為意外負上較大責任，故此未有重罰僱主或地盤負責人。公說公有理，婆說婆有理，但要真正減少奪命意外發生，必須多管齊下，法庭必須判以具有阻嚇力的罰則，而僱主和工人同樣需要做足安全措施，勞工處更須加強巡查。惟有這樣，才不至又有多一條人命犧牲，又有多一個家庭破碎。

有立法會議員建議，當局應善用創新科技，推動智慧工地管理和工人培訓；同時應積極支持業界發起地盤安全記分制，強制安全表現欠佳的工人修讀改進課程，獎勵安全表現良好的工地管理人員和工人。不管怎麼說，人命可貴，「開開心心上班去，平平安安回家來」不能只是口號。