正論：一試多證存隱憂　問題複雜難拿捏

政府近年積極推動大灣區生產要素流動以及人員往來方便。事實上，去年10月底，粵港澳三方已決定，探索在旅遊餐飲、工程科技、護理服務等領域，拓展「一試三證」的合作。發展局局長於今年8月亦發表網誌稱，將為建造業推出「一試多證」機制，讓從業員在粵、港、澳其中一地考獲技能證書時，便可同時取得另外三地證書。

香港建造業議會透露，將於今年年底至明年首季期間，就首個試行工種先後公布灣區標準及推行「一試多證」的安排。高官就指「一試多證」將有助提升大灣區人才技術水平及交流，是多贏之舉。然而，是否如此，目前言之尚早。「一試多證」無疑有助紓緩香港建造業技工短缺的問題，尤其未來幾十年本港大小基建工程陸續上馬，例如北部都會區建設、增加房屋供應甚至交椅洲人工島填海工程。另有消息指，油漆、砌磚及棚架等工種會先在三地互認；本港工會憂慮影響本地工人，會被「搶飯碗」。業界有此憂慮，皆因香港建造業薪酬較高，內地薪酬較低，難吸引香港師傅到內地工作；反之內地師傅因本地薪酬較高，更有誘因來港工作。不過，近期接連發生奪命工業意外，業界擔心若日後再引進大批外來技工，當局在加強安全管理及監管工作上能否追得上？

發展局稱，「一試多證」人士須同時符合香港其他法例對不同職位勞工的法定要求，方可在香港執業。有議員表示，建造業推「一試多證」有助於提升工人的技術專業資格，可加速三地在技術上的融合，坦言「如果（三地）能夠合作去搞呢啲培訓，工人又能夠通過考試，可拎到內地同香港嘅專業資格，將會幫到工友」。香港建築界收貨標準認可程度高，如果工人能夠通過「一試多證」的考試，相信到其他地方參與建設亦有幫助。

誠然，業界最擔心被「搶飯碗」，在建造業推「一試多證」後，憂慮對本港專業人士造成衝擊，包括在薪酬福利、待遇上未能提升。有議員則指已向當局反映，不希望「一試多證」措施與輸入外勞有掛鈎，因為「一試多證」的培訓是提升從業員質素和發揮三地互補作用，「培訓就係培訓，人力政策就人力政策去處理，千祈唔好混埋一齊，將問題複雜化，否則好事都變成壞事」。此外，香港建造業總工會理事長表示，當局在制訂有關計劃時並未充分諮詢工會意見，認為「一試多證」的措施是「好事」，因為統一標準後，三地交流會「方便啲」，當局曾強調考取相關證書並不等於可以在香港工作，但仍然對該計劃存在疑慮，認為當局若缺乏有效的監管，將可能導致有外勞進入相關行業，進一步壓低本地工人的收入和就業保障。

工會強調大灣區融合雖然是一個趨勢，但必須考慮本港與內地之間的生活成本和工資差距，坦言「如果為咗技術融合而影響到香港工人嘅生計，或者係薪金調低咗，呢個就唔係一件好事，融合應該係提高生活，如果我嘅生活係降低咗，我估計香港係唔會開心」。要言之，「一試多證」能否做到「互利多贏」，政府要能因時而變，隨事而制，尤其在監管和平衡輸入工人時要時刻警惕，盡量拿捏得準，否則好事又變壞事。