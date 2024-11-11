世界視線：貿易戰取代戰爭　考驗特朗普智慧

今次美國總統選舉特朗普擊敗賀錦麗，最能令中下階層支持他，也令過去支持民主黨的左派及回教族裔離棄該黨的，是特朗普多次公開聲言他不會啟動戰爭，而是要終結戰爭。他的理解很簡單直接，俄烏戰爭是歐洲的戰爭，他認為歐洲為自身安全所付出的，只是美國所付出的一小部分。

烏克蘭總統澤連斯基在大選前向特朗普提交「勝利計劃」並要求支持，但特朗普事後公開表示，他與澤連斯基及俄羅斯總統普京均友好，可以解決問題。而特朗普的副手萬斯早前提出的計劃是停止援烏，要烏克蘭放棄領土及不加入北約。

此外，特朗普在競選發言中聲言支持以色列消滅哈馬斯，但以色列總理內塔尼亞胡要求美國也要支持打擊伊朗。至於台灣問題，特氏要求台灣為其防衞付出更多；而在10月中旬，他公開威脅北京，如果解放軍進入台灣，他會對中國大陸加徵關稅。他更聲言上任後會對中國貨品加徵60%關稅，中美貿易戰可能升級。

有歐洲軍政專家指出，雖然美國支援烏克蘭的武器比歐洲多一倍，但歐洲支援烏國經濟及財政的支出遠比美國高，而特朗普上台後如果在武器方面停止援烏，烏克蘭肯定撐不下去。另外，歐洲亦擔心特朗普會對歐洲出口到美國的產品普遍徵收10%甚至20%的關稅，這對高度依賴出口的歐洲經濟會產生巨大打擊，特別是德國極依賴出口到美國這個大消費市場。而在特朗普的壓力下，歐盟對中國也會顯得強硬以討好美國。總體而言，美國新政府會加強貿易戰取代軍事戰爭，以所得的稅收來推動美國再工業化。

不過，目前最影響特朗普新政府能否落實以貿易戰取代軍事戰爭的，是他能否找到一個真正可以終結戰爭的團隊。特朗普第一個總統任期的大錯，就是任命了新保守主義的鷹派人物，例如國家安全顧問博爾頓、國務卿蓬佩奧，這些人物的存在，只會煽動更多國際軍事衝突，也間接令拜登政府成為美國近年最好戰的政府，先後爆發俄烏及以巴戰爭。

最近有美媒表示，蓬佩奧很可能成為新任國防部長，不過，特朗普上周六在社交網發文，表明在他上屆總統任期中出任國務卿的蓬佩奧及駐聯合國代表的黑莉，都不會加入新政府。特朗普是否真能以貿易戰取代戰爭，不妨拭目以待。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻