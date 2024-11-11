賀錦麗敗給特朗普，各方檢討聲浪四起，向來力挺民主黨的媒體認為，除了賀錦麗自身受訪表現不佳，拜登太晚退出選舉，令賀錦麗沒有時間讓民眾了解她的理念與特質，恐怕也是敗選的原因。

民主黨內批評，拜登根本不應參選，如果他在中期選舉後聽從部分幕僚的建議退選，民主黨的初選程序便能順利展開，新的候選人也可充分磨合，至少可為候選人爭取更多的時間，不會像賀錦麗那樣倉促上陣，使得選民對她缺乏深刻的認識。

該媒體看來還停留在「悲傷五階段」，跳不出慘敗的創傷，只是怨天尤人地為失敗找理由怪罪他人。別忘了3月民主黨黨內初選時，拜登可是以現任總統之姿秋風掃落葉地勝出，黨內完全沒有任何人可以與他匹敵，這顯示雖然已是耄耋之年，當時拜登在民主黨內的支持度依舊無人可及，賀錦麗在那個時候幾乎沒有被人提起過。也就是說，即令拜登當時就放棄參選，民主黨能夠推出的，也只是一個比拜登支持度更低的候選人。

何況，賀錦麗雖然到7月才臨危受命，但她已當了3年多的副總統，若真是有能力的政治人物，早已會讓選民對她的風采留下深刻印象。而事實是賀錦麗最讓人難忘的，就是她在各種場合不得體的誇張大笑，這又要怪誰呢？

至於說賀錦麗挫敗的另一個重要原因，是不願意與拜登過去3年多的表現劃清界線，以致選民將對拜登的怨恨投射到賀錦麗身上。這更是天大的笑話！賀錦麗不是不願切割，而是她根本缺乏自己的見解；只能加熱調理包的人，卻要他去當大廚，這不是強人所難嗎？賀錦麗的失敗，其實是民主黨一連串錯誤路線的結果，若民主黨無法深刻反省，只會面臨更難堪的未來。