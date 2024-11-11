特朗普即將再次入主白宮，對華政策有何大動作備受外界關注。過往一直積極推動各項反華議案的參議員魯比奧，據悉是下任美國國務卿的熱門人選。若消息成真，魯比奧有份推動的《香港經濟貿易辦事處認證法》，獲得美國國會迅速通過的機率又增加了不少。

香港和美國之間的經貿互動一向頻繁，過去10年，美國對香港的貿易順差高達2,715億美元，反映美國企業在香港擁有龐大的商業利益。理論上，香港既然是幫助美企賺錢的地區，美國政府就應保持甚至加強對港貿易。如今華府竟然計劃關閉3個香港駐美經貿辦，絕對是政治考量多於商業考慮，並不符合美國利益。但無論如何，香港經貿辦一旦被迫關閉，肯定會影響到香港在美國的經貿洽談工作，港府有必要及早部署應對方案。

正如京官日前在深圳召開香港工商界人士座談會時表示，商界是推動香港經濟發展的主力軍，有責任協助港府面向海外講好香港故事。若香港駐美國經貿辦關閉，香港商界應多點組團到美國向當地商界解說香港的實況，避免讓美媒繼續唱衰香港。

香港現時在全球設有十多個經貿辦，當中以亞太地區最多。港府日後有必要在一些新興市場開設更多經貿辦。至於拒絕香港開設經貿辦的國家，港府大可以由知名的商會設立駐地代表處，為當地的港商提供支援，以及與當地商界進行頻繁交流，鼓勵兩地積極開展貿易及投資合作。

近年香港問題國際化，海外經貿辦不再是昔日只負責經貿洽談的機構，也要兼顧政治游說和輿論戰工作。目前香港駐外經貿辦的直轄上司是商務及經濟發展局，當局應考慮改由更高層次的部門如政務司負責統籌經貿辦，更好的發揮駐外機構角色。