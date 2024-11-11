香港房屋問題積存多年，安居樂業是眾多市民的期盼，亦是政府施政應關注的焦點。為協助市民「上車」，政府過去數年將房屋階梯由3層增至5層，為不同收入的市民提供置業機會和希望。與此同時，今屆政府採取多管齊下的土地發展策略，加速造地，預計未來10年總房屋供應目標將達到44萬個單位，當中30.8萬個屬於公營房屋。

置業階梯更豐富，房屋供應增加，但不少市民仍感置業困難。雖然這兩年樓價從高位回落，但對市民尤其是夾心階層來說，要「上車」仍然遙不可及，其中一大原因，就是工資增長幅度長年追不上樓價升幅。過去20年，15至34歲人士的每月收入中位數增幅介乎99%至131%，但本地樓價就升了超過4.4倍。另外，過去20年本港新建成房屋單位供應中，私人住宅和公屋分別佔超過四成，而資助出售房屋只佔一成，令不少人都認為中籤機率如中六合彩般低、申請居屋只是「買個希望」。在這情況下，部分人甚至寧願「躺平」、減少收入去輪候公屋，對個人發展以及社會都不健康。

新一份施政報告提出，為40歲以下白表申請者派多一個抽籤號碼，並在「白居二」中增加1,500個配額，全數撥予40歲以下申請者。增加抽籤號碼，表面來看會增加中籤機會，但在過去幾年的居屋申請中，40歲以下申請者佔超過八成。當大量申請者同樣獲得多一個抽籤號碼，實際上會抵銷增加中籤機會的因素，未必能令青年更易上樓。

因此，我認為更重要的是要增加資助出售房屋的供應。值得肯定的是，當局將調整公屋和資助出售單位的比例，未來10年由現時7:3逐步邁向6:4。我樂見當局作此調整，更希望當局提出具體時間表，令相關措施盡快落實，為市民提供更多置業機會。

在目前公屋申請數目和平均輪候時間都處於高位的情況下，當局要保證公屋供應無可厚非，但夾心階層家庭比例在2021年已達到36.6%，他們的置業需求需要重視，當局應在公屋和資助出售單位之間取得平衡。

此外，市民對房屋的需求會隨時間、觀念和整體經濟環境而改變。過去大家視買樓為一種資產增值方式，然而在經濟下行周期，即使樓價下跌，但市場上置業信心不足，加上供樓壓力大，即使供得起都不願意買樓，現在的年輕人亦未必再以置業為目標。最近有調查顯示，本港超過七成Z世代受訪者視旅行為重要工作動力之一，比例遠較買樓為高。

下一代思想觀念改變，不想做樓奴，但始終有住屋需求。房協過去曾推出為入息稍高人士而設的乙類屋邨出租單位，租金較市價低，質素又不錯，計劃受歡迎但已停止多年。當局應與時並進，除了置業房屋階梯，亦應以靈活變通的原則，按市民實際需要，持續檢視房屋策略，研究提供更多優質出租樓宇，務求做到供求匹配，滿足不同市民的需要。