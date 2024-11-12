正論：移民潮方興未艾　經濟差難覓出路

「移民」對香港人來說，已不是甚麼新鮮話題。事實上，香港經歷好幾次較大規模的移民潮，導致大量香港人才及資本外流。勞工及福利局局長表示，從2018年到2022年底，香港的勞動人口足足減少了22萬人；而香港教育局統計，從2019年9月到2022年9月，香港的中小學生人數減少了6.8萬人，是過去的4倍之多。

然而，2023年中香港人口錄得近750萬，按年增加逾15萬人。這是疫情以來，香港人口首次止跌回升，與外界對香港人口萎縮的普遍印象形成落差，引起各界爭議是否「移民潮結束」甚至出現「回流潮」。有高官形容人口回升是「吉祥之兆」，反映香港已走出2019年「黑暴」的陰霾，踏入「由治及興」的新階段。有學者質疑港府高官說法「水分有點大」，指統計學上的人口回升並不完全反映實況，香港正面臨人口急速老化、勞動力大量流失的危機。誰是誰非，頗堪斟酌。

港人移民其實方興未艾。中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，受訪者對本港是否宜居與生活的評分，平均值為60.8分，較去年9月時的評分為高，但仍有34%受訪市民有打算移民或移居外地；可見「香港幾好都有，點捨得走」已非必然！尤其有子女的年輕父母及家庭，以及有學歷、專業的年輕人，都想移民到外地闖一闖。而最多人提及的增加移民意欲因素為香港經濟情況欠佳、經濟沒前途，換言之，就是看不到出路！其次為香港政制不民主，以及政治爭拗太多等因素。

中大香港亞太研究所在上月9日至25日期間，以電話訪問了711位18歲或以上的香港市民。調查發現，約34.1%受訪市民表示「有打算」，比例較去年9月下跌了3.6個百分點。被問到有甚麼本地因素令人打算移民或移居外地時，主要還是經濟情況欠佳、沒前途。

誠然，本港經濟低迷、樓股不振、市道疲弱，已是不爭的事實。有議員形容香港零售業面對前所未有的「冰河期」，並指香港有「三高」問題：人工高、租金高及物價高。是以不但零售業面對「冰河期」，餐飲業何嘗不然？有連鎖快餐店發出盈警，指半年純利跌最多30%，有連鎖粥店難捱貴租，分店一再執笠，並歸咎港人「北上消費」趨勢影響；在灣仔開業8年的名人扒房，日前為最後營業日，餐廳自2022年開始，每月虧損逾10萬元，老闆感嘆：「依家呢個社會，冇話唔捨得，時勢係咁囉！」看來，仍然有不少港人想移民，憧憬他鄉月亮特別圓，恐怕亦係基於「時勢係咁囉」這個心理！

此外，有20.7%受訪市民表示有打算移居內地的意願，沒有打算則佔近72.6%。當中受訪者主要認為香港消費物價太高、居住環境較差和經濟情況欠佳。早前亦有銀行的一項調查顯示，香港的生活成本很高，其中住房和教育成本佔比最高，許多香港居民認為，他們在海外找到了更好的經濟和就業機會，因此選擇移民。移民故事說之不完，各有各難唸的經。一眾高官要是真有本事令香港「由治及興」，而不是如王婆賣瓜自賣自誇，要知道「栽下梧桐樹，自有鳳凰來」，還怕甚麼移民潮？