社會戾氣何其重！屯門友愛邨發生震驚全港的謀殺案，一名三十多歲男子落街買消夜，疑與數名大漢有眼神接觸惹禍，先是口角繼而動武，男子期間疑遭多人「爆樽」暴打，返家後其父見男子神色有異，遞水予男子飲用，男子隨即噴血昏迷，送院後證實死亡。警方以涉嫌謀殺拘捕4名涉案兇徒。

人們實在不明白，為何現今的香港人這麼暴戾、做事完全不顧後果？僅僅因為眼神接觸便招致殺身之禍，買個消夜買到喪命，若說這些事情發生在黑幫橫行的南美洲，大家也許不足為奇；惟現在卻發生在自稱「安全城市」的香港，執法部門還不斷強調香港罪案率處於低水平，到頭來暴力案件只有想不到，沒有做不到，教人情何以堪？

除了這宗駭人命案，最近短時間內亦發生多宗暴力案件，包括法官、警員、懲教署職員相繼受襲，南亞兵團和本地黑幫尋仇內訌。數字顯示，本港今年首7個月錄得54,194宗罪案，較去年同期上升7.9%，當中暴力罪案有6,078宗，急升8.3%。很明顯，本港治安正在惡化，罪案率不是如執法部門所吹得那樣低水平，也不盡是因為詐騙案猖獗，才導致整體罪案數字暴升。事實是，香江經濟凋敝，人心渙散；世風日下，道德淪亡。

當一個地方經濟轉差，人心不古，罪案必然增加。這是定律，放諸任何地方皆準。當生活捉襟見肘，人的脾氣容易暴躁，別人一個眼光也可能激起情緒。

面對經濟不景，京官強調社會各界都要應變求變，要求商界出力搞活經濟，無疑用心良苦。但商人是逐利的動物，要是這個地方再也無利可圖，要他們做蝕本生意，恐怕是強人所難。經濟不好，恐怕更匪夷所思的罪案陸續有來。