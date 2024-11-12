近日俄羅斯總統普京指出，歐洲缺乏精於計算後果的政治家，故經常會作出鹵莽的決定。他直言：「在與俄羅斯專家交流時，我總是會提出一個問題：歐洲缺少甚麼？他們的回答是缺乏腦子。」普京和俄羅斯專家們未免太厚道了，其實缺乏腦子的又何止歐洲政治家，推而廣之，大可以包括美國、日本、南韓，甚至是2020年推行《港區國安法》之前，香港反對派的從政者。

早在2019年之前，筆者已多次打趣地說，普天之下有三幫最愚蠢的人，壹傳媒的主事者是其一，香港泛民主派的政客是其二。時至今日，他們很多都被關進監牢，這批人未必當真智慧低劣，相反，可能在一般的IQ測試中，得分頗高。只是正如普京所說，他們並不「精於計算後果」，到頭來，往往是自誤誤他。

更加不懂得衡量政治後果的，其實是美國人，只是白宮主人更換在即，普京為求「日後好相見」，故避談老美的政客而已。美國對華發動貿易戰、支持烏克蘭與俄羅斯打仗，以至近乎無限制地協助以色列在中東發動戰爭，每一個舉動都造成無窮後患，最終將是得不償失。

美西方國家以至早年香港的教育都有一個共通點，就是在有意無意之間，太推崇個人主義，久而久之，培育出來的人思想都很有局限性，決策和判斷問題，太偏重於從自己的角度出發，以香港的蠢蛋政客為例，腦子只會想：我要爭取民主、我要在甚麼時間內達成目標、我要用甚麼手段去推行。滿腦子都是我，這就是佛家所講的「我相」太重，卻沒想到客觀的條件，是否都如他們所想的一般。

目前世界上「我相」最重的從政者，首推候任美國總統特朗普，他上任在即，但願天佑阿美利加！