特朗普將再次入主白宮，許多人擔心他上台後會馬上進一步提高對華貿易戰和科技戰，令香港蒙受其害。但依我來看，如果特朗普聰明的話，就不應急於對華加辣。

特朗普這次大選贏在甚麼地方？有記者訪問特朗普的支持者，提及一個重要原因，就是特朗普任內通脹低，拜登任內通脹高。翻查資料，特朗普就任總統期間通脹率約是2.5%，2020年更一度跌破2%。反觀拜登執政期間，通脹率在2022年一度升破9%，至今年9月才回落到2.4%。

美國人就此的直接感受，是特朗普控制通脹得力。但有道是「前人栽樹，後人乘涼」，反過來亦可以是「前人作孽，後人遭殃」。近年美國高通脹的原因之一，正正是特朗普任內啟動對華貿易戰。由於美國大部分生活用品皆依賴進口，關稅最終反映在物價上，只是在時間上有滯後而已。

特朗普上次當選，並非一上任就打貿易戰，而是2018年開始喊打，然後與中方討價還價，到2019年中後期才逐漸落實加關稅。碰巧2020年全球爆發疫情，嚴重壓抑了市場需求，商家不敢加價。到了疫情後期，美國政府大量印錢補貼民眾生活，加上全球航運受封關影響成本大增，為日後拜登政府的高通脹埋下了炸彈。換言之，特朗普任內徵收關稅、疫情封關、印錢發補貼三項因素，導致了拜登任內通脹一發不可收。但選民不會理會背後因由，只是直觀地覺得誰在任就是誰之過。

特朗普早前揚言對中國貨加收60%關稅，實施的話肯定會抬升美國物價，對新一屆政府不是好事；再加上到時特朗普已上任，參眾兩院亦盡在掌握，短期內沒有選票壓力，先安內後攘外，將對華的辣招留待日後再出，這是比較聰明的做法。