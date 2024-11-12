特朗普以狂風掃落葉姿態勝選，將再度入主白宮，世界局勢本已不確定，如今肯定更加動盪不安！俄烏戰事不會如狂人所言，在24小時內結束，反而多了變數。美國總統拜登將卸任，據美媒透露，美國國防部向烏克蘭提供500枚用於愛國者防空系統、國家先進地對空導彈系統（NASAMS）的攔截彈，預計數周內運抵。拜登對烏總統澤連斯基總算有情有義，佢知道一旦特朗普明年1月上任，援烏軍援將變得渺茫！

澤連斯基無能無知，一味厚顏伸手要軍援，而且不知好歹，最近便提出希望優先獲得陸軍戰術導彈系統（ATACMS），被美國國防部長奧斯汀噴到一面屁，指其要求太過分，會令美國違反與其他客戶的長期協議。新型精確打擊導彈仍在生產中，需時數年才能製造足夠數量取代陸軍戰術導彈。澤連斯基苛索無度，求人倒變成「債主」臨門追數，可謂不識大體！

美國總統當選人特朗普團隊高級顧問蘭札上周六接受訪問時表示，新政府將專注實現烏克蘭和平，而非收復失地。蘭札強調，特朗普政府首要任務是建立和平而非殺戮，如果澤連斯基首要任務是奪回克里米亞並讓美國士兵為此而戰，那麼他只能靠自己！特朗普團隊發言人回應稱，蘭札並不代表特朗普發言。點講都好，蘭札句句有骨，佢根本睇唔起澤連斯基，否則不會戲謔澤連斯基如想奪回失地，「那麼他只能靠自己」！

俄烏局勢如今新增了被特朗普譽為「天才」的馬斯克因素，而馬斯克和俄總統普京「有偈傾」，又在中國有龐大電動車生意，澤氏再多軍援又如何？佢只能係一隻被貓捉放戲弄於雙爪的老鼠！好心快啲醒醒，淋個凍水浴，放下面子接受現實吧！