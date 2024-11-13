正論：北上買餸也成風　留港消費一場空

港人北上消費不止早成潮流，而且已成習慣，現在連「今晚食乜餸」也是從內地買回港解決。數字顯示，今年截至9月，市民攜帶生肉或蛋類等食物入境而被檢控的數字有1,595宗，較去年全年1,117宗大幅上升。港人連買餸也不願留港消費，港府一味叫商界懂變求變，究竟應如何改變才有出路？

北區區議會昨日討論港人非法攜帶生肉或蛋類等食物入境的問題，食環署指出，今年截至9月的檢控個案食物分類，分別是野味73宗，佔5%；蛋類433宗，佔27%；肉類及家禽1,089宗，佔68%。有議員批評當局欠缺宣傳，市民對於哪些食物可攜帶入境、哪些不可以不清不楚，不少人以為攜帶皮蛋入境並不犯法，結果卻誤墮法網，要求加強教育和宣傳。

加強教育和宣傳固是應有之義，但如此情況亦折射出，港人不單止在節假日蜂擁北上吃喝玩樂，現在就連家常便飯、一日三餐也在內地購買解決。事實上，蓮塘口岸便不時見到「拖車仔」的主婦穿梭兩地，車仔裝滿在深圳購買的餸菜，買得不亦樂乎，完全不在意是否有犯法之虞。

所謂賠本生意無人做，殺頭生意有人做，只要有利可圖，商家便會想出對策逃避規管，除了內地有商戶提出真空處理食物以「博懵」外，亦有商戶將生肉微微「汆水」煮熟，揚言帶入本港並不違法，吸引港人「偷雞」帶入境內。

「汆水」並不表示肉類已徹底煮熟，尤其天氣悶熱更易孳生細菌病毒，何況肉類入境本港必須檢疫，北上購買生肉，衞生並無保障。道理人人都懂，惟北上買餸依然蔚然成風，主要原因還是價格問題。有北上買餸的港人坦言，深圳購買生牛肉，一斤只需三十多元，但在香港購買卻要一百多元。由於兩地價格相差太遠，以致不少市民冒着被檢控的風險，一樣照買可也。

一節見則百節知。除了北區的街市，生意應聲插水，北上買餸亦反映深圳全方位「搶客」，香港競爭力每況愈下。與此同時，中港物流的方便程度與日俱增，內地甚至衍生出代購服務，一些人氣食店的餸菜可以直送本港。

甚至乎，深圳代購服務擴展至各行各業，除了飲食業，就連畢業花束、情人節鮮花等也能直送本港，價錢相對廉宜，質素比本港有過之而無不及。更須指出，最近淘寶在港大肆宣傳，以「包郵」作招徠，即使足不出戶，一樣可以享受內地價廉物美的優勢，消費者識得揀，自然知點揀。

京官日前耳提面命，指整個市場結構、消費模式都在改變，敦促各界積極識變、應變、求變，並要求工商界出力改革。類似說詞，港府高官早已天天掛在嘴邊，奈何講了老半天，各行各業依然未知怎麼變。很明顯，成本高昂、價格昂貴已成本港消費市道「死症」，也是無法超越內地的一個坎。當港人最愛的「食買玩」也拒絕留在本地消費，工商界即使再有積極求變的決心，恐怕都是巧婦難為無米炊。