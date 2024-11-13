娛圈單打：千年一遇爛飲女　兩杯落肚即嚟料

喂，叫得做「千年一遇美少女」，美若天仙就梗㗎啦，大家亦肯定會想像，呢位美少女唔止靚，仲會係溫柔體貼，嬌聲嗲氣。之不過，世事又豈能盡如人意吖。呢，日本「千年一遇美少女」橋本環奈，被踢爆為人臭檔，仲沉迷杯中物，一飲大咗就搞職場欺凌，人設大崩壞！

25歲嘅橋本環奈，因為16歲嗰年組隊在街頭表演，被網民拍下照片放上網，美貌旋即造成轟動。網民紛紛驚為天人，大讚橋本係一千年僅有一人嘅美少女，「奇迹一張相」事件不斷發酵，一夜成名。其後憑電影《銀魂》、電視劇《我是大哥大》嘅出色表現贏盡讚譽，千年一遇美少女之名響遍全亞洲。

好啦，一個咁完美嘅人設，何以一夕崩壞？鬼咩，橋本人仔細細，偏偏極之爛飲，已到酗酒嘅程度，而且酒品極差，飲多兩杯即刻嚟料，對經理人呼呼喝喝甚至郁手郁腳，已經係家常便飯。結果出道唔夠10年，換咗8個經理人，部分人甚至患上焦慮症，你話呢位美少女幾咁巴辣呀！咁仲唔止，佢仲試過飲酒食生蠔搞到上吐下瀉，連倫敦首演舞台劇都失場，真係冇眼睇。

仲有傳聞話，橋本非常白鴿眼，靴咁大個鼻，喺片場見高拜見低踩，搞到幕後人員怨聲載道。奇就奇在經紀公司明知橋本爛啄啄，一樣縱容唔制止。計本欄話齋，有咩咁奇吖，幫公司賺到錢，話之佢幾臭四喎。

嗱，橋本臭檔還臭檔，對愛情又幾專一。佢最近被狗仔隊拍下跟男星中川大志深夜約會照，期間仲深情獻吻。二人兩年前已傳出撻着，當時拒絕承認，估唔到兩年後依然甜蜜。