特朗普的外交政策，只會破壞而非建設。拜登政府的好戰是民主黨的一脈相傳，是失道寡助，壓抑歐洲。雖換來歐盟和北約東擴，但烏克蘭戰爭打不垮俄羅斯，倒摧毀了與歐洲的共同價值。歐盟表面附和，可內部不滿歐美關係，已受美國單邊利益打擊，炸北溪二號天然氣管道更種下與德國的仇恨。

特朗普不會彌補美歐關係，反會以政治相逼，金錢敲詐引起歐洲的公憤。歐盟將會與美若即若離，走上自主道路。若美國袒護以色列，中東戰亂不止，且以色列的霸氣擴至海外，美歐關係更會被以色列所毒害。首先會在特朗普掀起的貿易戰反映出手，歐盟不會甘心接受特朗普的加關稅，也不會跟從美國對付中國。特朗普的對華政策便會缺了歐盟，而拜登政府布下北約東擴至東亞，或東亞另組美國為主的軍事聯盟來壓迫中國，也許便亦因缺歐盟參與而失敗。

我們不知特朗普的日本南韓政策會怎樣。但對台灣，一是可能討好中國而放棄，另一是收保護費式的要求台灣支付更多購買美國軍火。二者都會反映特朗普沒有一個完整的中國政策，包括怎樣處理台灣問題。正因缺乏完整的政策，在對中國進行貿易戰以外，在東亞的布局便會從拜登原來的計劃脫節，無以為繼，亦不知如何繼續或者是沿用拜登時期的舉措。表面政策的連續性亦會因缺大戰略和政策布局而變得無法應付任何突發的變化。例如中國在台海的艦機迫壓驅趕，原來的積極與華對抗挑釁的姿態便容易轉為軟弱逃避。美國若是這樣，特朗普提不出新戰略、政策，北約其他國家便不介入，日韓亦要重新檢討在拜登時期的政策。

中國以外，特朗普的北韓政策亦成問題。一是北韓拒絕與南韓、美國重建關係，一心加強備戰，與俄羅斯合作。特朗普再不易有戲劇性的演出。美國能否對北韓強硬，同時與中國交惡？沒有大戰略，特朗普不知怎樣同時應對中國與北韓不同程度的強硬作風。日本政局還穩在保守勢力，在美國猶豫之時相信也會遲疑。在台海問題和中國政策上觀望，也急於建軍，南韓更不知如何取向。

特朗普的作用是破壞美國的外交戰略，或許最終會回歸兩黨原有的共識，可是這4年任期卻是美國外交大混亂的時候，對其他大國會引起怎樣的反應，且拭目以待。