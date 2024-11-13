不自量力的菲律賓，最近又在南海問題上興風作浪，一口氣頒布《海洋區域法》和《群島海道法》兩部法律，企圖將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域佔為己有。中國當然不會慣着對方，先是公布64座南海島礁的標準名稱，然後公布黃岩島的中國領海基線，你做初一，我做十五。

實際上，中方關於黃岩島的領海基線並非最近才劃出來，之前一直沒有正式公布，主要是考慮到地緣政治的複雜性，對周邊國家展現善意。現在既然菲方給臉不要臉，一再公然挑釁，中方也就沒有必要再客氣了。

將國內法凌駕於國際法之上，肆意侵犯別國主權，正是美國一貫伎倆。菲律賓東施效顰，竟想利用兩部國內法搶奪南海主權，到底憑甚麼？美國擁有軍事霸權，菲律賓又有甚麼？沒有實力的憤怒毫無意義，菲律賓小馬可斯政府最大毛病就是缺乏自知之明。

最近菲方一直在相關海域進行軍事演習，包括模擬奪島演練，真可謂蚍蜉撼大樹，可笑不自量。黃岩島實際控制權一直在中國手中，菲律賓有何能力奪取？對中方而言，收拾這種宵小之輩不過是舉手之勞，問題是值不值得出手而已。中國人一向與鄰為善，不想落下以大欺小的口實，但架不住菲方一再挑釁，事關國家主權的原則性問題，中方不出手也得出手，到時也許就不是射水炮這麼簡單了。

當然，菲律賓之所以如此囂張，皆因背後有美國撐腰，但那又如何？美軍真的會為了南海幾個島礁與解放軍直接衝突嗎？有些人總是將美軍想像得非常可怕，其實沒有甚麼可怕，這年頭美軍在解放軍面前已沒有多少優勢可言，尤其是在中國周邊地區，美軍介入南海衝突之前，必須先問問自己能夠付出多少代價。更何況，如今美國既要應付俄烏戰爭，還要應付中東亂局，四處點火，疲於奔命，是否還有能力介入南海衝突，實在令人懷疑。目前美國連一艘航母也派不過來，小馬可斯卻幻想美軍為菲律賓賣命，純屬癡人說夢。

在大國博弈之下，小國最明智的選擇就是保持中立，不選邊站隊，正如大多數東盟國家一樣。偏偏菲律賓不僅一邊倒向美國，而且甘願充當反華打手，到底圖甚麼，叫人百思不得其解。最合理的解釋是，小馬可斯政府已被美國重金收買，或有把柄被抓住，只能乖乖聽令。