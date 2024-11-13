特朗普當選總統後，拜登政府登時被打入冷宮，外界都將注意力集中在特朗普組閣。不知哪裏傳來的消息，在特朗普第一次執政時擔任國務卿的蓬佩奧將再獲徵召入閣，出任國防部長。由於蓬佩奧曾對中港官員作出制裁，也是出名的對華鷹派，香港黃絲隨即一片歡呼，認為這意味特朗普政府將會對北京非常強硬。

結果不旋踵即遭打臉，還是由特朗普本尊出手。他表明蓬佩奧及前駐聯合國代表黑莉都不會加入新政府。蓬佩奧曾表示有意代表共和黨角逐總統，最後雖然沒有參選，但有指特朗普認定蓬佩奧不忠誠。如今好了，由特朗普親自否認蓬佩奧是防長之選，那班原本還在歡呼的黃絲惟有悻然收聲。

由此可見，黃絲往往很容易被人帶風向，看法往往很膚淺和簡單，以致看待中美關係以至其他局勢往往出現誤判。特朗普當然不會對中國友善，而且必然對華強硬，但他跟其他政客最大的不同，是不講究意識形態而只着重實利。他對民主、人權、自由沒有興趣，對華強硬若可以令美國有利可圖，他必然做到底；但若然碰到了鐵板，甚麼東西也可以用來交易，未必會一成不變。至於其內閣人選最終如何定案，便可折射出其施政路線。

為蓬佩奧歡呼敗興而回，黃絲又將焦點轉往普京身上。美媒報道，特朗普日前跟普京通電話，「敦促」普京不要把俄烏戰事升級。黃絲形容為特朗普「喝令」普京，但事實真的如此嗎？

特朗普曾豪言上台後只需24小時就能停戰，但實際上如何做到根本無底，主動權在普京手上，要是不能滿足普京的叫價，這場戰怎麼停？特朗普不願再送上銀票給烏克蘭，但若然無法擺平普京，面目無光的是誰？