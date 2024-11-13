美國前國務卿蓬佩奧是旗幟鮮明的反華者，也被北京列入制裁名單，此君曾跟候任總統特朗普友好。早前盛傳蓬佩奧將回朝，在新一屆政府中擔任國防部長，很多人擔心他一旦上任，會跟中國的關係鬧得勢成水火。不過，特朗普剛釋除外界疑慮，他表明不會邀請蓬佩奧入閣，據聞目前國防部長的首席人選，素來反對過分渲染中國威脅論。

雖然特朗普重掌白宮之後，對華大抵不會太友好，但中美關係也不至於過分悲觀。特朗普是生意人出身，畢竟重視現實，他公然對蓬佩奧的回朝落閘，一定程度上反映出白宮的新任班子，不想跟中國硬槓到底，一定會留下協商及對話的空間。

美國富商馬斯克跟蓬佩奧的態度相反，前者十分親華，後者卻強烈反中。如今特朗普極度倚重馬斯克，卻疏遠蓬佩奧，這從側面可以反映出，候任白宮主人的骨子裏未必當真憎惡中國。他非但不憎惡，我甚至大膽說，此君可能是過去幾任美國總統之中，心底裏最明白中國的人。不少人對北京在新疆實施的管治政策痛毀極詆，但特朗普則不然，傳聞他私底下曾對人表示，換作自己是中國領導人，也會在新疆推行相同的措施。

至於美國會否為了保護台灣，而跟中國全面鬧翻？現任美國總統拜登會不會，很多人都不敢肯定，但特朗普就一定不會，據說之前執掌白宮時，特朗普也曾經向人表示，台灣跟中國大陸的重要性不能比擬，一個只是筆尖般大，一個卻猶如是整個書桌面。這意思再明顯不過，就是美國人不值得為筆尖般的面積，而放棄一個書桌面。同樣道理，在特朗普心目中，蓬佩奧的重要性也猶如一個小筆尖，更不值得因為他，而影響對華的溝通關係。