各方揣測特朗普這位經常不按牌理出牌的回鍋總統究竟會在接下來的4年做些甚麼？有人認為他將立刻結束烏俄戰爭，性別小眾（LGBTQ+）族群擔心會立刻遭受迫害，非法移民自然瑟瑟發抖，全球也都憂慮強硬的關稅壁壘會拖垮世界經濟。但這些恐怕都不是特朗普最優先考量的，對特朗普自身的利益來說，他首要而且必須全力以赴的，就是盡可能解決纏身的官司，而要達成這一點，他就必須違背自己的承諾，絕不能只在上任的第一天當獨裁者，這個獨裁者他必須一直幹下去。

特朗普曾揚言上任後兩秒鐘就要開除不斷緊咬他的檢察官史密斯，雖然根據美國法令規定「現任總統不能被起訴」，但等到特朗普卸任，他依舊可能面對指控，所以最好的方法，就是運用總統的特權進行特赦或撤銷，例如海湖莊園藏匿機密文件案及密謀推翻2020年總統大選結果案，而在紐約州被定罪的封口費案，他也能設法讓自己免除牢獄之災。至於喬治亞州的「干涉選舉」案，負責此案的檢察官剛剛連任成功，但特朗普至少能把案件拖到2029年以後；屆時只要一切如他的安排，讓副手萬斯成功接棒，那麼就可以確保他不受威脅。

3年多前被特氏煽動襲擊國會而被指控的1,500多名支持者，也是其營救對象，這些被他定位為「愛國者」的人，將受到其保護，必要時甚至可能撤換司法部長，來確保這些人不會被持續起訴。

要達到上述目標，特朗普不展現強勢的獨裁作風，恐將難以做到，所以特朗普應會着手清除多達5萬名聯邦人員的工作保護，以達到徹底消滅政府內部深層潛在敵人的目標！沒有了參眾兩院的阻礙，幾乎已沒有人阻擋得了特朗普，倘若不敢真的去做，那就不是特朗普了！