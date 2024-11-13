早前以色列對伊朗發動導彈襲擊，德黑蘭政府聲言要作出「毀滅性反應」。其後美國一邊呼籲伊朗停止攻擊以色列，另一邊又增派B52轟炸機抵達中東，這種軟硬兼施的手段發揮了一定效果，伊朗至今未敢向以國報復。但伊朗作為中東大國，斷不會吞下這口氣。近年伊朗和俄羅斯遭到歐美陣營嚴厲制裁，進一步深化和俄國的軍事合作關係，抱團取暖式形成對西方的反向壓力，很有可能成為伊朗政府未來的策略。

國家之間爆發戰爭，在衝突中往往也會遵守一定的道德和法律準則，例如《日內瓦公約》和戰爭法，以保護戰俘權益、禁止使用生化武器。被視為壞孩子的北韓經常越線挑釁國際規則，包括退出《核不擴散條約》，對地區安全構成威脅。許多國家都不敢和平壤政府有過多的軍事合作，以免破壞本身的國際形象。

然而，持續逾兩年半的俄烏戰爭導致俄羅斯的庫存武器逐漸見底，不得不求助於北韓，並在近來發展成為血盟關係。俄羅斯與北韓加強合作，意味日後大有可能向北韓提供敏感軍事技術。此舉既有助俄軍獲得平壤政府更多支援，也可以向西方釋出一個重大的警告信號，即俄羅斯有意發動不對稱戰爭，在全球各地到處「放火」。

近年俄羅斯同樣求助於伊朗，購買了大量導彈和攻擊無人機。俄政府早前透露俄伊兩國很快會簽署全面戰略夥伴關係條約。由於俄國和歐美在軍事上不具備絕對數量上的優勢，普京隨時再發動「放火」式的騷擾戰，向伊朗提供核心軍事技術。即使俄羅斯從中沒有獲得收益，也可以在中東地區製造緊張，讓歐美陣營疲於奔命，以達到四両撥千斤效果。只是中東戰火又會升溫，對地區構成威脅。