不論是美國的敵人還是盟友，都趁早前的美國大選外交「空窗期」博亂，為自己爭取最大利益。當中玩得最出神入化的是以色列總理內塔尼亞胡，除了不理「跛腳鴨」拜登政府勸阻，進攻黎巴嫩將戰事和戰績擴大。在大選投票當日，他更突然炒掉與其不咬弦的國防部長加蘭特，獨攬國家軍政大權，進一步走向獨裁統治，但忙於拉票的美國民主共和兩黨都無暇理會。

北韓在過去一段時間也搞了一堆小動作，放氣球、射導彈、改憲法、炸鐵路，甚至還派了一批士兵到俄烏戰場送死，除了真正向南韓開戰以外，幾乎甚麼都做了。但美國以至全球就是看透你只想撒嬌，不敢開戰，因此也收不到任何效果。北韓領導人金正恩應很懷念特朗普，當年兩人聯手做騷，幾乎手牽手地跨過三八分界線的場面，至今仍為不少人津津樂道，尤其是金氏。但特氏是否也這樣想呢？可能他已忘記得一乾二淨了。

另一個乘亂生事的是菲律賓總統小馬可斯，在日前簽署了兩項法案，宣示該國在南海爭議海域的主權，並獲得已經輸掉選舉的拜登政府發聲支持。中國隨即頒布黃岩島領海基線，以及為區內一些無名島礁命名作回應。

然而，即使是美西方傳媒都不看好菲方今次做法。其一是時機不對，在大選投票結束，勝負結果公布後才行動，且似乎未有事先諮詢白宮的未來主人特朗普，到底是想向美方示威還是曲線獻媚呢？其二是大家都看不清特氏對菲律賓和中菲南海爭議的立場，他過去很少談及，反映他可能不了解和不重視，只會將軍事和經濟實力欠奉，比台灣更遙遠、更難防守的菲國，當作與中國討價還價的眾多籌碼之一，並且可能是當中最沒分量、最容易放棄的。