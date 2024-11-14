中國守着台海來防衞美國是守勢，在南海建島設防是攻勢，後者可對付美國等的侵入，掣肘美國在區域內的軍事部署，包括今天在菲律賓的基地。台海亦可轉守為攻，中國的艦機頻頻出巡，不單止壓制台灣，且可用巡航監控台海的外國軍艦進出，展示中國可在戰時不僅封島，還可控制國際航道，這均屬戰略攻防部署，可卻治標不治本。

治本的是要拒美國於東亞區域，把它趕回太平洋東岸。方法是把日韓從美國勢力之內拉出來，從根本了結二次大戰和韓戰的格局。在美國霸權主義還未結束，這樣的轉變不易，但卻應及早營造。策略是中國拉攏日本南韓使之逐步脫離美國，使美國從東亞的龐大軍事基地撤走。

拉攏日本是用中日的經貿合作對抗美日的政治合作。美日政治關係是美國霸權的結果，日本社會不滿，因這延續日本戰敗國命運。美國是以軍逼政，用駐日的軍事力量來脅迫日本政府與政黨。中日經濟合作是優勢互補，也是日本擺脫美國控制，重新自主復興的唯一出路。在亞洲金融危機時已揭露出美日的矛盾。美國不會讓日本經濟超越，也用盡方法破壞日本的體制和競爭力，把日本歷來積累轉化為美國金融資本在國際投機的本錢，日本因而有二、三十年的停滯。中日貿易則是平等互補，且在國際上可以成為全球南方發展的共同推動者。日本不會像美國那樣侵吞中國經濟，日本沒有政治力。中國亦不會侵吞日本，而如兩國簽署的兩國企業協力發展第三國市場協議那樣，相輔相助。由於全球南方其他大國崛起，中日合作更是在國際競爭中雙贏的機會。

日本是企業親華，政黨親美，民眾則被官方媒體愚弄。中國要做的是拉攏企業，以抵抗政黨，爭取民眾以改變愚弄。現時日本社會不滿執政聯盟，政府議席不過半的少數派當權正處弱勢，民眾正以選票抗議。日美政治關係未必穩定，中國應爭取的是推動日本政治轉向，拉攏日本企業在第三國市場共同發展，借日本的內外勢力推動中日合作，或至少改變中日敵對的局面，趁特朗普4年國外交流混亂的機會作出突破。

或許有些人說此舉會傷害民族感情，但政治是現實的，不是價值取向。中國不能像歐美或以色列，若能把日本化敵為友，將會是中國的最大政治勝利，也會是21世紀亞洲主導世界的最大成就。