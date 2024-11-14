美國拜登政府謝幕前，提前向台灣交付首批M142高機動多管火箭系統，以及64枚射程300公里的陸軍戰術導彈。對於美國提前交付這套遠程裝備，台灣相當興奮，認為此舉「政治及戰略意味十分濃厚」，因這套火箭系統具有「境外打擊、攻擊中國大陸重要機場和基地能力」。然而，有這個能力又怎樣？區區11套裝備、64枚導彈，打到大陸不過是蜻蜓點水，灑灑芝麻，何況還不知有多少枚導彈會被攔截，對阻擋大陸「武統」有個屁用？胡吹甚麼戰略意義、政治考量？胡吹甚麼「境外打擊」、「源頭反制能力」？台灣當局說，還會增購18套這種多管火箭系統及84枚戰術導彈。那又怎樣？能改變「台獨」被「武統」粉碎的下場嗎？

台灣當局懼怕「武統」，救命稻草例菜有二：一是向美國購買武器，二是想美國出兵護台。美國當然樂意向台售武，大發戰爭財，也一直自信只要賣給台灣若干先進武器，就能輕易打敗解放軍，根本用不着自己出兵。然而，最少在10年前，山姆大叔就發現情況大變了——美國的先進武器在中國軍力面前已不佔優勢，台灣買多少軍火也沒用；但這話不能向台灣挑明。台灣這班蛋頭的錢太好賺，沒理由不賺，何況台灣就是美國的棋子，當棋子的、當走卒的，就是要為主子所用，多做奉獻。

然而，形勢的變化又太明顯，台灣再蠢，也看出拚命向美國購買先進武器，是改變不了戰場命運，何況大陸武器有許多比美國更先進。但頑固「台獨」分裂分子還想頑抗到底，「境外打擊」不行，就「境內決戰」、「城鎮決戰」，將對抗「武統」的重點轉向「全民皆兵」，用「台獨」頑固分子蘇貞昌話說，就是用掃帚也要拚到底。於是，不用山姆大叔做甚麼「思想工作」，台灣當局就乖乖調整戰略，要用甚麼「不對稱戰術」和解放軍「打巷戰」。美國佬一聽就樂了，順手把那些輕武器、倉底貨賣出去。台灣當局欲哭無淚，但正好有一批「大傢伙」提前交付，又忘乎所以，亂吹一通也。