依目前走勢，據說今年中國的貿易順差將會創出歷史新高，甚至會達到一萬億美元。美西方世界想圍堵中國，壓制我們的經濟和貿易成長，看來只會以失敗告終。北京曾制訂「中國製造2025」的發展策略，近年雖然不再提起，但默默耕耘，即使未到2025年，很多指標已提前完成，愈來愈多Made in China的產品正橫掃世界。

過去，日本製造的電視機曾佔去了半個世界市場，中年或以上的香港人，可能人人家中都用過日本出產的電視機，但時移世易，如今莫說是其他市場，就連日本國內，電視機的市場都被中國公司大幅度佔去。

根據最新統計，如果將被中國收購的日本廠商計算在內，整個日本電視機市場，中國貨已佔去49.9%，日本大名鼎鼎的索尼電視，今年在當地的出貨量，只是跟中國的TCL相若。Made in Japan的產品，就連本土市場也守不住，在海外就更難鬥得過中國。

今年上半年，中國小米集團開售第一輛自行研發的電動車，這款汽車早已成為美國福特公司行政總裁的愛驅，他用過後說，已捨不得把它換掉。日前小米又宣布推出另一款車，這款轎跑車剛在德國的賽道上完成測試，圈速成績為6分46秒874，打破四門車的世界紀錄。德國是歐洲汽車王國，小米造車由零至現在，歷時不過3、4年，從這個例子，你就能明白今日中國的製造能力和技術水平，是如何可怕。

日本和德國都有參與圍堵中國，但是愈是反華，他們的市場損失愈多，甚至技術水平也落後得愈快。如今美國候任總統特朗普快將上台，此君正是以反華為職志，怪不得很多中國人，心中反倒暗暗叫好。