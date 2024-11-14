10月底，甘肅省副省長趙金雲被查辦，成為今年第50位落台的省部高官。這數據已超越去年全年，成為中共十八大以來「打虎」數量最多的一年。趙金雲還有一個特殊標籤，她並非中共黨員，而是8大民主黨派之一的九三學社中央常委，因而成為史上首位因腐敗被查的民主黨派女性高官。

近兩年，已有兩位民主黨派省部級高官落台。一是2022年，北京市政協前副主席于魯明（農工民主黨中央前常委）被查，是十八大後民主黨派「首虎」。今年3月，台盟中央前常務副主席李鉞鋒被查，是史上首位腐敗落台的民主黨派正部級官員。除了省部級高官，被查的廳局級民主黨派官員還有農工民主黨黨中央辦公廳原主任隋路、廣州市政協原副主席（民建成員）潘勝燊、黑龍江省林業廳原廳長（民盟成員）楊國亭等。

民主黨派向來被形容為「政治花瓶」，其成員多在人大、政協任職，或在國家機關任副職，掌握實權少，腐敗機會相對低。惟近年黨外幹部出任國家機關、國企正職增多，趙金雲曾任甘肅機場運營管理公司董事長；于魯明曾任北京市醫管局局長；潘勝燊曾任廣日集團董事長。這些單位要麼是大型基建投資項目，要麼主管大宗設備採購，帶來尋租空間。

而像李鉞鋒、隋路這樣的民主黨派專職黨務幹部，他們雖然不直接掌握資金、審批，但作為民主黨派骨幹，兼任若干人大、政協重要職務，具有直通高層的渠道，可代達訊息、反映問題，從而可定向施壓，推動有關問題的解決。這亦是十分稀缺的資源。

李鉞鋒被查出的問題就有「利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利」。一些企業正是借重他們的身份，在司法案件、經濟糾紛中，向對手施壓。李鉞鋒等則借此生財，扮演「官商掮客」角色。此外，李鉞鋒「以放貸收息等隱蔽方式大肆斂財」、于魯明「通過民間借貸獲取大額回報」，均屬於新型隱性腐敗。

在2018年前，中紀委負責查辦中共黨內幹部，對民主黨派幹部沒有紀律約束機制。2018年組建監察委員會後，將所謂公職人員納入監督範圍。紀檢改革後新設的「中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組」，除了監督台辦、僑聯、工商聯等統戰單位外，同時將8大民主黨派納入監督範圍。民主黨派腐敗落台逐漸增多。

其實，在中國高度集中的體制下，黨內黨外一盤棋，民主黨派也都是國家財政供養的公職官僚。甚至不少民主黨派高層，本身具備雙重黨籍。像于魯明雖是農工黨常委，其實又是中共黨員。民主黨派身份只是一種「政治化妝品」。在貪污受賄等方面，黨內黨外並無二致。對民主黨派官員的處置，與中共幹部稍有不同。在監察委員會發布意見，再由所在民主黨派開除其黨籍，黨派奉命行事，並無自主權，額外多費一道工序而已。