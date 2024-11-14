正論：磨刀霍霍加風起　偏逢庫房又乾塘

香港經濟不景，消費市道疲弱，樓市又無起色，整個社會暮氣沉沉。京官敦促工商界懂變求變，惟未見變革招數，巴士公司即提出加價。消息指，多間巴士公司申請加價，城巴加價9.5%，九巴加價6.5%，新大嶼山巴士則加價逾6%。以行會有求必應的作風，巴士加價已無懸念，小市民百上加斤，只能自求多福。

去年5月多間巴士公司獲行會批准加價3.9%至7%，當時大部分路線實質加0.5元至1元，如今又申請加價。九巴及城巴指出，加價是為了應對燃油及工資等營運成本上漲壓力，擺出迫不得已狀。至於兩巴在「專營巴士豁免隧道費基金」均有結餘，巴士公司申請加價，需先利用基金結餘抵銷加幅，料可抵銷1%至3%的加幅。

然而，抵銷後的加幅依然不算溫和，有議員一語中的，直指這一年來無論在油價成本、巴士客量及收入等方面都有向好趨勢，亦沒有太多負面因素，巴士公司開出遠高於通脹的加幅，認為是獅子開大口，很難講得通。此外，巴士公司動輒將營運成本上升歸咎於員工加薪，亦是不負責任的做法。議員認為巴士公司應檢討和革新，例如減少脫班以吸引更多客源，亦可在巴士站設提貨點增加額外收入。總而言之，巴士公司的「懂變求變」，體現在層出不窮的加價藉口，正是欲加之價，何患無詞。

根據往績，行會必然化身黃大仙有求必應，甚至化身巴士公司代言人，提出諸多理由支持上調車費，市民早已見怪不怪。即使最終加幅略減，但以今時今日的經濟環境來說，這裏加一元幾角，那裏加三幾個百分點，絕對是小數怕長計，生活壓力有增無減。尤其社會復常後加風一浪接一浪，完全沒有停止，港鐵加價、的士加價、小輪加價、公屋租金加價、煤氣電費統統加價，生活逼人，小市民想喘息一下都難。

雪上加霜的是，港府財赤高企，紓困措施大縮水，尤其中產福利全無，就連薪俸稅免稅額上限也被政府大削一半。難為高官還在侃侃而談，叫人生仔增加生育率。試問生活開支如此龐大，一般家庭為口奔馳捉襟見肘，還有甚麼誘因要香港人提高生育率？

何況港府財困並非一時三刻可解，幾可斷言將會困擾香港一段長時間。今個財政年度首5個月，港府已錄得2,010億元赤字，遠超《財政預算案》預測的1,438億元全年綜合赤字。至於港府最倚重的賣地收入又連年大減，原本預期今個財年的地價收入為330億元，但截至10月底只有約37億元，僅佔預算案全年度預測的11.2%，慘不忍睹。事實上，除了去年全年有多達6幅地皮流標，今年賣地成績同樣不理想。君不見，早前市建局啟德道項目流標，沙田小瀝源一幅中小型住宅地雖然成功批出，但每方呎樓面地價卻創8年半新低。

賣地收入無以為繼，開源節流流於空談，各行各業競相加價，小市民生活維艱，陷入惡性循環。今日香港恍似陷入一片迷霧，如何變革求存？