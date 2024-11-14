世界視線：日本少數派政府　不進亦不退徒敗

長期由自民黨「一黨專政」的日本政局，又迎來了新的轉變。自民黨與執政聯盟的公明黨在眾議院選舉中取得的議席不過半，比選舉前自民黨一黨已過半的議席大大失落。猶幸反對黨不團結，自民黨與公明黨可以少數組政府，保政權不變。但是，今次選舉是戰後第三最低的選民投票比例，反映選民冷漠，不滿執政聯盟的政績。

上次反對黨推翻自民黨公明黨的聯合政權時表現惡劣，當時民主黨即今天最大反對派立憲民主黨的前身，面對福島海嘯束手無策，被選民唾棄。今次選民棄自民黨之餘卻無可靠的選擇，不敢投立憲民主黨等，否則執政聯盟大有可能再次倒台，實行政權輪替了。

2009年自民黨執政聯盟敗選，是受民主黨的「國民生活第一」的口號打倒，今次立憲民主黨亦是以國民生活為出發點，選民接受，反映出這10多年 （2012年自民黨再執政）以來日本社會沒有改善。選民積怨之下，不得不再次「懲罰」執政聯盟。但可惜的是，當年的民主黨，即今天的立憲民主黨以及其他主要反對黨（日共除外）的政綱與自民黨大致相同，差距只是具體的政策程度，沒有針對日本這幾十年經濟停滯、社會倒退、人口老化的重大結構問題，提出任何大刀闊斧政策。選民無論投誰的票，除了發洩怨恨外，沒有甚麼作用。

自民黨因政治捐獻問題整頓，原來的派閥體制大致解散，世襲的情況稍減，但卻使各個政治領袖缺乏組織和經費支持，難以提出改革。反而要小心謹慎地但求不錯，以保議席和自民黨的政權。石破茂政府會是弱勢政府，不可能期望多有作為。唯一好處是安倍晉三的修改和平憲法，缺乏支持。安倍派已瓦解，其餘政客都不敢堅持安倍的右翼行動。

石破茂宣揚的是保守自由派，與立憲民主黨的中間路線，都是溫和取向，不求改革。日本還是沉淪下去，財政赤字、國債沉重、社會收入實質下跌，人口老化等問題只會進一步惡化。且看日本人民可忍耐到哪個程度、哪個時候，才會起而作反。

特朗普相信會給日本加軍費負擔，把駐日軍隊的支出全然轉移，可能還會加上額外的「保護費」。而北韓的威脅只會因美國的政治挑釁而加劇惡化。這便是內憂外患了，加上與中國的矛盾，日本的昇平可維持多久？

研究院院長 陳文鴻