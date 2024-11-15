娛圈單打：劇情進入白熱化　奈何收視滑鐵盧

TVB台慶劇《黑色月光》已播至後段，劇情隨楊茜堯將仇人逐個KO而進入白熱化。貴為視后，楊茜堯演技出色毋庸置疑，意想不到係劇裏劇外皆係親家姐嘅楊卓娜，表現一樣神勇。日前一集，兩姊妹在公園盡訴心中情再相擁痛哭，觀眾大受感動，認為兩位演技同樣爐火純青，值得獲獎。

楊卓娜大楊茜堯兩歲，但二人星途大相逕庭。她2001年參選港姐入行，惟發展並不順遂，一直做行行企企、食飯幾味嘅閒角。直到2010年獲妹妹推薦參演《公主嫁到》，此後終於能夠擔起較重戲份。

反觀當時仍叫楊怡的楊茜堯則一帆風順，藝訓班畢業後，初期雖然只係跑龍套，但因為樣子酷肖張可頤，獲得在《婚前昏後》飾演張可頤妹妹嘅機會，開始嶄露頭角。其後演出嘅劇集，戲份都頗為吃重，一直平步青雲，並喺2012年開齋，憑《名媛望族》首奪視后殊榮。

所以話啫，同人唔同命，同遮唔同柄，就算大家都係同一個阿媽生，命運一樣大不同。正因為兩姊妹星途各異，益發令二人在《黑色月光》「相愛相殺」的姊妹冤家戲演得栩栩如生，當觀眾見到佢哋淚眼漣漣冰釋前嫌，都不禁同聲一哭。

即係咁，《黑色月光》每個演員均演技在線，宣傳亦十分賣力，奈何收視始終谷不起。首周收視只有19.7點，比另一台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》23.1點相差一截。難為兩位女主角楊茜堯、胡定欣為視后寶座爭崩頭，連陳年批㬹舊聞都攞出嚟翻炒，結果卻係定欣笑到最後。明日再同大家分析《黑》劇究竟衰乜。