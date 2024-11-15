本財政年度已經過去一大半，香港特區政府原本預計賣地收入有330億元，但迄今為止，卻只得37億元，不過是略多於10%，長此下去，港府終究會坐吃山崩。

世界上很多先進地區，他們的財政結構都是畸形的，畸形當然不好，應該予以糾正，但糾正過程不能操之過急，必須摸着石頭過河，否則一不小心，就會掉進河裏被淹沒。美國經濟是靠印鈔和發債支撐，西歐、日本則主要靠發債，中東不少富裕國家便是靠出產石油。近年台灣的經濟有點起色，但整個產業都是依仗台積電一家公司，偌大的寶島，主要就靠一座所謂的「神山」守護，它一旦發生山火，一旦出現崩塌，後果可不是鬧着玩的。

凡此種種現象都是不健康的，但在未想得更好的取代方案之前，也只能如是，要改革也得逐步而行，絕不能期望一蹴即就。假如明天清早起來，新聞傳出消息，美國決定停止印鈔，中東各國也改而發展均衡產業，將全力壓抑石油價格，並限制石油業的發展，你聞訊後定然會問，美國和中東各國的政府是否瘋了，根深柢固的問題，哪能說改就改，這不是自陷困境嗎？

過去的香港經濟，很大程度上是靠地產業支撐，因而形成了所謂的「地產霸權」，筆者絕對同意，這是不良現象，要選時選機予以匡正。然而，在同一時間，外面的先進地區一樣有「印鈔霸權」、「石油霸權」、「台積電霸權」，以至南韓也有「三星霸權」和「現代霸權」。上述的政府為何不馬上撥亂反正？

由此可見，治病也要講究時機、方法，落藥太快或太猛，非但治不了病，甚至可能會治出更多毛病。