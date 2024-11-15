在毫不客氣地將蓬佩奧與黑莉踢走後，特朗普的新人事布局也浮出枱面，這次看起來他是吃了秤砣鐵了心，決心要打造一個超高忠誠度的團隊，從上到下貫徹他的意志。

這份洋洋灑灑的名單是：白宮幕僚長懷爾斯、國安顧問沃爾茲、國防部部長海格塞斯、國土安全部部長諾姆、政府效率部負責人馬斯克與拉馬斯瓦米、法律顧問麥金利、中情局局長拉特克利夫、「邊境沙皇」霍曼、駐以色列大使哈克比、中東特使威特科夫、常駐聯合國代表斯特凡尼克、環保署署長澤爾丁，以及國務卿魯比奧。

這一連串充斥鷹派的名字，不是和特朗普志同道合的政治夥伴，就是過去倚重的舊部，絕大多數可以被視為「小特朗普」，確保能在各個層面作為他的分身去執行他的命令。好處是在內部意見如此趨同下，這個團隊將不會像特朗普第一任時那樣磕磕碰碰、紛爭不斷，但顯而易見的缺點就是，一旦特朗普走過了頭，誰能夠適時看出情況不妙，幫特朗普踩上煞車？

在某些特殊領域，例如中美貿易戰上，馬斯克或許可以適時發揮關鍵影響力，但綜觀整個大局，懂得並能協助特朗普踩煞車的，恐怕只有外號「冰女」的幕僚長懷爾斯！從列根時期就進入白宮的懷爾斯，選戰與政治經驗豐富，靠實力贏得特朗普的敬重，是極少數說話能讓特氏聽進去的女性，而且她非常懂得拿捏關鍵時刻，例如當特朗普不經意說出「不介意媒體被槍擊」時，懷爾斯默默走出來望着他，特朗普就立刻調整了說法。

過去特朗普換了4位幕僚長，對他們老是限制其行動感到不滿，而特氏的第二次任期是偉大還是失敗，或許端看「冰女」能否駕馭特朗普。