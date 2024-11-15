美國當選總統特朗普提名共和黨參議員魯比奧出任國務卿，意味特朗普明年1月宣誓就職後，魯比奧將成為美國政府的第三把手，主力負責外交工作。這名被喻為美國史上最反華的鷹派政客正被中國制裁，如今北京面臨一個棘手的尷尬局面，到底要不要取消對他的制裁？

其實美國政府也遭遇過類似的難題。現任印度總理莫迪此前擔任古吉拉特邦首席部長期間，在2002年未能阻止當地反穆斯林暴動，導致千餘人死亡，美國於是在2005年以違反宗教自由為由，拒絕向莫迪批出簽證。但莫迪出任印度總理後，奧巴馬政府隨即解除制裁令，並接待莫迪訪美。北京鑑於中美之間具有高度利益的關係，就算取消對魯比奧的制裁，也是務實的做法。當然，北京制裁美國政客的名單之中還有其他人，一旦解除對魯比奧的制裁，很有可能讓外界產生中國對美國示弱的印象，觀感上不太好。所以我相信北京不會輕易就取消制裁令，畢竟這措施給兩國外交溝通帶來的障礙不是很大，中美之間以往也有過相似的經歷。

美國在2018年曾對中國的軍官李尚福實施制裁，李尚福出任國防部長後，華府堅持不豁免或放棄對李尚福的制裁，北京於是一直拒絕兩國防長對話。儘管如此，中美之間的軍方部門過去數年依然有維持一定程度的工作溝通。

從特朗普提名魯比奧出任國務卿的動作來看，下一屆美國政府的外交政策鐵定會有重大調整，包括從俄烏戰場抽身，將注意力轉向亞洲地區。所謂「兵來將擋，水來土掩」，只要魯比奧不放棄反華活動，北京沒必要放棄對他的制裁，甚至可以當作一個籌碼向華府討價還價，要求美國同一時間也取消因應《港區國安法》實施的中港官員制裁令。