美媒引述消息報道，美國總統當選人特朗普向盟友透露，屬意美國前貿易代表萊蒂澤擔任新政府的「貿易沙皇」。據報萊蒂澤正向國會議員散發游說文件，推銷特朗普的新關稅計劃，包括對所有入口商品徵收高達20%的「普遍」關稅，並對中國商品徵收至少60%關稅。特朗普於競選時就指如果佢當選，會對中國商品全面徵收60%或更高的關稅！呢招狂加關稅，都唔係乜嘢新招，佢擔任第45任美國總統時，於2018年已開打中美貿易戰，是以重彈此調，除咗毫無新意，更不值一哂！

特朗普首度出任總統時，就對中國進口太陽能板徵收30%的關稅，結果又如何？美國商務部的調查發現，中國太陽能板製造商已將部分組裝業務轉移至東南亞國家如泰國、越南、馬來西亞等，再把製成品運往美國，藉此規避關稅，此所謂「你有張良計，我有過牆梯」。再如美國、歐盟都怕咗中國電動車，又話中國「產能過剩」，歐盟更廢噏正調查中國電動車是否喺有補貼嘅支持下，得以低價販售，不公平地阻礙競爭。阿哥，唔夠人爭就生安白造亂砌對手生豬肉，手段低下！

平靚正嘅中國電動車你班友唔識欣賞，應該係怕得要死，又話要狂加關稅！中國變招以迎，早前推出「以舊換新」政策，帶挈上月內地電動車銷量創下新高。數據顯示，10月中國電動車銷量達120萬輛，按年、按月分別增長54%和6%，單是中國已佔全球電動車銷情近70%。事實上，中國14億人口，市場足夠大，一招「內循環」掂過碌蔗，近年亦已把市場聚焦東盟；美國若然仲一本通書睇到老，狂加關稅，表面上保護本地製造業，實則一定會刺激通脹，害苦美國消費者，特別係低下階層。