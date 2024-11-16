馬斯克出錢出力幫助特朗普贏得總統選舉，論功行賞，理應得到回報，被委任執掌新成立的政府效率部，可謂恰如其分。該部門旨在推行全面改革，精簡政府架構，提升效率，減少浪費，由於不屬於政府部門，不必受官僚制度約束，馬斯克應該可以好好發揮自己的商業專長。他收購Twitter的時候，一口氣裁掉八成員工，公司竟安然無恙，可見其手段確實了得。

不過，政府機構始終與商業機構不同，馬斯克可以搞好Twitter、SpaceX和特斯拉，並不表示也可搞定那班官老爺。據說政府效率部的目標是把每年6.4萬億美元的聯邦支出減掉二萬億美元，這絕對不是一件簡單的事。美國聯邦支出中，單是醫保、社保和軍費就佔去大部分，還要支付巨額國債利息，這些錢都是不能動的，只能想辦法節省其他開支，小打小鬧，修修補補，每年要減掉二萬億美元談何容易。

須知醫保、社保和軍費背後都涉及龐大利益集團，盤根錯節，從來沒有人敢打他們的主意。尤其是軍費支出，當中不知涉及多少見不得光的交易，例如花9萬美元購買價值不超過100美元的金屬襯套、花3.2萬美元購買25個咖啡杯、以每個一萬美元的價格更換軍用運輸機馬桶蓋……類似例子多不勝數，難怪美國軍費年年增加，五角大樓依然年年喊窮，再雄厚的家底也經不起如此浪費。美國政府並非不知當中有問題，卻沒有人敢認真審計，因為去審計的人據說都死得不明不白。

現在馬斯克被特朗普委以重任，他敢動這些人的奶酪嗎？如果不敢，成立效率部又有何用？其實早在1982年，時任總統列根就提出消除低效率和浪費的建議，並以行政命令成立一個委員會，150位商界領袖加入，負責審查政府機構或職能，其後煞有介事提出2,500項建議，結果呢？如泥牛入海無聲無息，政府浪費的情況沒有任何改善，反而愈來愈嚴重。克林頓時代的聯邦財政仍有盈餘，其後便入不敷支且不斷惡化，20年後的今天國債規模已達36萬億美元，還在加速膨脹，高處未算高。

特朗普明白再不控制財赤，不僅無法實現製造業回流，而且遲早被巨額債務壓垮，連美元霸權也保不住。所以別出心裁成立政府效率部，馬斯克被寄予厚望，但能否達成目標卻不無疑問，畢竟官僚制度根深柢固，不是說改就能改，到頭來可能落得灰溜溜下場。