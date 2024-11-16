不講不知，特區政府原來有個部門叫做「文創產業發展處」，其前身為「創意香港」，該部門過往為香港增添過甚麼創意，實在將人考起。立法會一個委員會早前討論該處工作，原來電影產業也是其負責範圍。香港電影業由盛轉衰，戲院執完一間又一間，並且一度充斥大量反中亂港的「黃片」、「黑片」，部分更直接或間接獲得政府資助，在多個頒獎典禮屢獲殊榮，相關部門及官員實在難辭其咎。

先不談令香港電影業起死回生，政府近年終於開始亡羊補牢，撥亂反正，停止資助多個反動影視組織及活動，雖然出手太遲，但仍然值得支持。有某資深導演近日接受英國媒體訪問，批評香港電影創作空間收窄，實為自己不夠創意，未能適應時代變遷。建議他考慮移民英國或美國拍片，看看自己能否在當地闖出一片天。

有議員直斥有關說法為廢話，強調任何文創產品包括電影、電子遊戲，都一定要配合社會需要。誠然，香港有別於內地，有人堅拒配合社會需要，硬是要拍一些反中亂港電影，只要不違反國安法等法律，還是有其自由，但就請別將有關作品不夠賣座、不獲資助以至無法在主流戲院上映怪罪他人。

有議員建議資助一些加入香港場景的海外電影以至電子遊戲開發，希望起到宣傳香港旅遊的作用，就像當年的《魔戒三部曲》電影掀起新西蘭旅遊熱，最近的《黑神話：悟空》電玩引爆山西旅遊熱。官員回應指，關鍵是有關海外創作想利用香港的場景達致怎樣的效果。如果用作唱衰中港，那就是「攞景」兼「贈興」，必須有所篩選。不過話說回來，那為甚麼全程展示香港城市發展醜陋一面的《九龍城寨》，又會獲政府大力吹捧呢？