美國總統當選人特朗普已為明年1月入主白宮密鑼緊鼓組閣，以佢處事一向的不確定性，難免又惹來許多爭議；有傳特朗普過渡團隊密謀在國防部發起前所未有的大清洗，革職對象包括參謀長聯席會議主席布朗。

據悉，獲特朗普提名為國防部長的霍士新聞名嘴海格塞斯，曾主張大刀闊斧改革國防部領導層，海格塞斯質疑布朗憑藉黑人身份，才得以出掌參謀長聯席會議。除了布朗，參謀長聯席會議副主席格雷迪亦會一併清理。有現任及前任美國官員指，國防部在烏克蘭和中東戰爭肆虐的全球動盪之際重大改組，是不必要及具有破壞性。特朗普向來不按牌理出牌，理鬼你有冇破壞性！

事實上，特朗普正致力打造「鐵粉內閣」，提名兩度被中國制裁的反華悍將魯比奧出任國務卿，斯特凡尼克為常駐聯合國代表，沃爾茲擔任國家安全顧問。換言之，外交最重要的3個職位全落在對華強硬的鷹派人士手上，是以分析多認為特朗普未來4年的外交政策焦點落在中國，遠超其他國家，蓋中國綜合國力近年大躍進，「中國威脅論」一直瀰漫於拜登政府，如今延續下去，並不令人意外。

此外，佛羅里達州眾議員蓋茨獲提名為司法部長亦備受爭議。42歲的蓋茨2017年出任佛州聯邦議員前，僅短暫時間擔任過律師，從未在司法部任職或當過任何級別政府的檢察官，而且佢曾涉及一名17歲未成年少女的性交易和吸毒等不當行為，特朗普提名佢出任司法部長，難怪惹來爭議。特朗普一直強調，參議院多數黨領袖容許「休會任命」，意味總統可繞過國會任命內閣官員。「慎擇官員」肯定不是特朗普杯茶，反正佢話「得」就冇話「唔得」，如此這般美國就會再次強大？