特朗普時代2.0來了，不論你喜不喜歡、接不接受，美國大選結果才剛揭曉，歐洲政治共同體峰會的50多名與會者已在匈牙利布達佩斯開會，這群歐洲重量政治人物迅即抱團應變，慌張的在俄烏戰事、北約軍費、歐洲關稅等方面尋求前期共識，大家都知道世界要變了，歐洲要大波動了。

有歐洲官員向媒體放風，形容這個時候「有團結的必要性」。他們也知道美國還沒出招，會議談不了具體措施，但只是特朗普競選時大談的未來政策方向，都足以讓歐洲腳震了。特朗普說了會制止俄烏戰事、會向歐洲加稅，至於北約軍費問題，特朗普在首次任期已撕破了臉，這些措施都與拜登政府現時推行的不同，歐洲不能不急急應變。

以俄烏戰事為例，歐洲多國在過去兩年多，援烏制俄不遺餘力，一旦特朗普調停了戰事，俄羅斯空出手來，會反撲報復哪一國，大家都有自己的擔心。何況，若要煞停俄烏戰事，歐洲如何統一行動也要早商量早部署，而日前的峰會，據說取得了各國會「專注於以集團方式行動」的共識，也即歐洲各國已約定，美國任何出招，他們均會以抱團方式應對，避免被美國逐個擊破，也免被俄羅斯逐個針對。

歐洲抱團的另一大戰，是自稱「關稅人」的特朗普不但要對中國加徵60%的關稅，其他國家亦要加10%至20%的關稅，美國盟友也不例外。也就是說，包括歐洲國家在內的外國輸美貨品，都有最多加20%關稅的威脅。無論美國最後選擇10%還是20%，歐洲國家都很難捱，所以哪一國是10%、哪一國是20%太重要了，抱團便是要避災。可憐的歐洲小弟在美國大哥的威脅面前，除了一起承受，又能怎樣？

千萬別以為歐洲國家的首腦是在杞人憂天，他們及早應變是因為特朗普的殺傷力實在很大，自從他勝選以來，德國汽車股如吃了瀉藥，寶馬、平治的股價都大幅插水，由於歐洲對中國電動車出招，歐洲汽車集團已被反制，現在美國又要加稅，歐洲面對的便是兩個大國的壓力。

經濟之外，歐洲國家還要擔心曾被美國搞亂的環保政策。歐洲人把環保看得很重，偏偏特朗普對此嗤之以鼻，他在首個總統任期內已讓美國退出了《巴黎氣候協定》，今次勝選後，據報特朗普的候任辦公室已為明年上任後的行政命令作準備，當中便有美國再次退出《巴黎氣候協定》的命令，特朗普要讓美國公司得利，讓美國的石油公司能進行更多鑽探和開採活動。這樣一來，歐洲的能源價格與能源政策將又一次迎來大變，歐洲能不及早應變嗎？

歐洲諸公抱團應變時，已經脫歐、自以為是美國較親近小弟的英國成了孤立派，歐洲媒體指英國政府在趨勢上是向歐盟靠攏，但英國脫歐後與歐盟的溝壑日深，究竟歐洲「抱團抗美」有沒有英國份，等着瞧。