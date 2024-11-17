世界視線：歐盟圖挑戰中美　成地緣政治中心

面對中國崛起以及美國特朗普即將上台，歐盟開始強調，要發展成為中、美、俄以外另一個地緣政治中心，一股可以影響甚至參與支配國際政治的力量。毫無疑問，今天的歐盟已發展出自己的政治主權、獨特的政治生態、全球流通及有影響力的貨幣，更是美、中以外龐大的經濟體系。

歐盟源自1951年法國、西德、意大利、比利時、荷蘭及盧森堡簽署《巴黎條約》，決定成立的「歐洲煤鋼共同體」，並不斷擴展，本來它是一個經濟體系，旨在成員國之間取消關稅，促進共同勞動力、商品、資金、服務的自由流通，建設歐洲戰後繁榮。在冷戰初期，美國是透過北約與蘇聯的華沙集團作軍事抗衡，但華府當時是推動歐洲國家建立強大的經濟體系與華沙成員國競爭。

冷戰時期歐洲出現重要的反戰政治家，例如瑞典前首相奧洛夫‧帕爾梅（Olof Palme）批評美蘇冷戰，前西德總理勃蘭特（Willy Brandt）的東向修和政策。甚至到了2003年慕尼黑安全會議上，時任德國外長菲舍爾（Joschka Fischer）公開否定美國提出的伊拉克擁有大殺傷力武器，發動德國政府不支持第二次入侵伊拉克。

歐盟於1993年正式成立，計劃建立共同外交及安全政策，由原來的經濟體系，逐漸轉變為地緣政治的新力量。歐盟成立初期，就有部分成員以北約成員國身份參與1999年的襲擊南斯拉夫；2001至2021年支持入侵阿富汗；2011年支持入侵利比亞。

蘇聯解體後，歐盟經濟實力大幅提升，面對俄羅斯當時的經濟衰敗，歐盟基本上支持美國政府推動北約東擴，直至2014年，德、法兩國政府才意識到烏克蘭加入北約，會有觸犯俄羅斯底線的危機。不過，2022年俄烏戰爭爆發後，以法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨為首的歐盟，仍然支持援烏，「不容烏克蘭戰敗」，以顯示歐盟能抗俄的政治、經濟及軍事實力。

去年歐盟外交和安全政策高級代表博雷利訪問中國，就要求中國視歐盟為一個地緣政治的力量。而特朗普即將再度入主白宮，令歐盟明白美國政府會走向孤立主義，歐洲國家必須凝聚在一起，令自己更有經濟發展、軍事自主及政治議價的實力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻