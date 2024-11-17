對於特朗普大鑼大鼓地網羅一些極端反華政客出任其內閣成員的問題，中國外交部發言人林劍表示，有關人事任命是美國內部事務，不作評論。林劍重申，中方對美政策一貫明確。被問到曾經被中國兩度制裁的國會議員魯比奧，將出任美國國務卿的問題，林劍表示沒有訊息可提供。

是的，對於任何一個國家領導層的人事任命，都屬這個國家的內部事務，外國都不宜作評論，這是國際關係、國與國之間的外交準則。中國以這個準則對待所有國家領導層的變更和人事安排，當然包括美國、包括即將上任的特朗普政府。然而，「不作評論」不等於「不關注」、不等於「無所謂」、不等於「不研究」有關問題對中美關係會造成甚麼影響。

中華人民共和國與美利堅合眾國建立外交關係凡45年，歷經多位美國總統「你方唱罷我登場」，包括最重要的外交工作頂級負責人不斷輪換。中美關係40多年來浮沉不定、博弈不止，近6年來關係最差。6年前時任總統特朗普對華開打貿易戰、科技戰、企業戰，到現任總統拜登推向全方位國運戰，中美關係正滑向萬劫不復的深淵。特朗普明年一月上台，會如何應對這個局面？會如何繼續對華政策？其實這已沒有懸念，他鐵了心要強化他初當總統時發起的妄圖打垮中國的政策，於是他任命被中國兩度制裁的魯比奧擔任國務卿。這一挑釁味道十足、暴戾無禮的舉動在中美外交史上前所未有，在美國與他國的外交史上恐怕也極為罕見。

這顯示特朗普的「政治痞子」作風。共和黨參議員魯比奧在拜登執政時期是跳得最歡的反華政客，幾乎所有美國制裁中國的法案，都有他上竄下跳、牽頭亂蹦，結果他也被中國堅決反制裁。這麼一個惡名昭彰、與中國關係極其惡劣的傢伙，特朗普竟然讓他處理對華外交，想幹甚麼？能幹甚麼？這又是特朗普自以為高明的不按常理出牌，這些年他常常陶醉其中也。