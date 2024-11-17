目前正在珠海舉行的國際航展成為全球焦點，中國大陸又亮出大批先進武器，殲20和殲35兩款隱形戰機固然備受關注，紅旗19防空導彈和運油20空中加油機等重器也吸引了不少眼光。台軍退役艦長呂禮詩在珠海實地參觀後不由流淚讚嘆：「我們中國有多強！」這句話又令台灣當局的玻璃心碎了一地，指相關言論已對「國家尊嚴」造成傷害云云。這倒是新鮮事，原來數典忘祖的人也懂得講「尊嚴」，實在好笑。

台灣當局其實不必太過焦慮，大陸這些重器並不是用來對付台軍，主要是為美軍準備的，這次航展展示的一款「機器狼」也許才是專門為台軍度身訂造。今年5月中國和柬埔寨舉行聯合軍演時，首次亮相的作戰機器狗引起西方一片驚呼，美國國會甚至表示無法接受，要求國防部調查「對美國國家安全構成的威脅」。沒想到，當他們還在驚呼機器狗的威脅時，中國已經升級換代，機器狼取而代之，機器狗落後了。機器狼具有偵察探測、精確打擊、綜合保障等功能，並擁有自主作戰和獨立決策的能力，戰鬥力比機器狗強多了，有人稱之為「超級戰士」，一點也不誇張。

美國一直認為自己的人工智能技術領先全球，作戰機器人的概念也是他們首先提出來，近年更對中國進行各種技術封鎖，結果適得其反，在人工智能應用方面領先的反而是中國。去年中國機器人產量超過780萬台，不包括掃地機器人等低端產品，比全球加起來的產量還要多。而根據預測，到了「中國製造2025」收官的明年，中國機器人產量更將達到1,000萬台的水平，遠遠拋離所有國家。雖然絕大部分機器人都是民用，但隨時可以改為軍用，只要戰爭一起，各式各樣的機器狗和機器狼蜂擁而上，試問誰能抵擋？

近年來美國加緊對台售武，企圖將台灣變成「刺蝟」，甚至鼓吹台灣每人一支AK47步槍，準備和解放軍打巷戰。實際上，解放軍根本不必上陣肉搏，只需派出大批無人機和機器狼，就足以掃清敵人。不妨想像一下，台軍和機器狼打巷戰會有甚麼結果？

早在多年前，中國領導人就強調要在人工智能和量子科學等方面取得突破，戰略技術成為強國強軍的重要組成部分。如今這些目標正逐步實現，以中國強大的工業實力和科技能力，足以應付未來的任何戰爭。