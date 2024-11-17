民眾黨李貞秀有可能在一年多後遞補成為立法委員，由於她來自大陸，引起各方對她是否能夠擔任公職的議論。台灣陸委會強硬表示，擔任公職得放棄其他國籍，為《國籍法》的硬性規定、必須遵循，至於中共法律如何規範，並非我《國籍法》要處理的，除非放棄原國籍，不然你就不要任公職。李貞秀則反嗆：「要我提一個依中華民國憲法不承認的『國家』國籍放棄證明，邏輯上就不合理，除非民進黨完成修憲承認共產黨政權。」

這個爭議早已困擾台灣多時，那就是到底要將大陸視為另一個國家？還是要認作同一個國家中的不同政權？其實，單以陸委會這個單位能夠存在，民進黨政府也並未予以廢除，就明白顯示至少就體制上而言，台灣並未把中華人民共和國視為另一個國家，而是作為中華民國的「大陸地區」看待，否則根本就不該有陸委會，所有事務應該由外交部「中國司」處理才對。換句話說，陸委會阻擋李貞秀擔任立委的理由若要成立，那就必須先廢除陸委會，才符合基本邏輯。

但民進黨向來是個不管邏輯、沒有是非，法律對他們來說只是鬥爭工具的詐騙團體，跟他們說道理只是浪費時間。在野黨何不趁民進黨挑起這個敏感話題，直接將李貞秀案申請釋憲，看民進黨豢養的這群大法官，到底如何解釋中華民國與中華人民共和國之間的關係。若大法官認為要求李貞秀放棄中華人民共和國國籍合憲，那就是將台灣與大陸分為兩個不同的國家，顯然就是台獨，勢必引起嚴重後果！若大法官認為違憲，等於打臉民進黨政府，無論哪一個結果，賴清德都會吃不了兜着走。

藍白應該抓準這個關鍵時機，趕快提出釋憲案，看看民進黨要怎麼應付這個難題。