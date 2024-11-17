特朗普再次當選美國總統之後，宣布任命馬斯克和企業家拉馬斯瓦米領導新設的政府效率部。顧名思義，這個部門是要令美國政府規模更小、效率更高，聽起來很理想，但現實卻沒有那麼容易實現。

政府效率部日前在社交平台招聘人手，對象是願意每周工作80小時以上的超高智商小政府革命者，工時比出名勤奮的香港打工仔還要多出很多，結果引來外界一連串質疑：難道馬斯克所謂的效率提升，就是由員工超時加班來達成？這樣究竟是高效率還是低效率？還有勞工權益可言嗎？

實際上，馬斯克提出的目標非常進取，豪言去年美國政府的支出約為6萬億美元，當中可以砍掉二萬億美元。不過，政府與企業有本質區別，企業可以支付遣散費大手筆裁員，政府卻是需要大批既得利益者。不難想像，減少二萬億美元支出肯定會打爛大批人飯碗，裏面包括許多政府僱員和既得利益者。他們也許在這次投票有投給特朗普，如果特朗普一上台就裁掉他們，下次投票極大機會改投給民主黨。利益永遠是行動最大的動力。

而且政府效率部並非現成的，美國設立新部門需經國會批准，背後牽涉的利益更是千絲萬縷。眾多的共和黨議員會不會輕易批准一個拿着大刀來砍既得利益者的部門呢？這也是個很大的疑問。

再深一層細想，美國在疫後的經濟復甦之所以跑贏歐洲，很重要的一點是美國政府有印鈔票的特權，能不斷以擴張開支的方式支撐國內經濟。特朗普對政府開支砍一刀，等於是對美國經濟砍一刀。俗語有云，理想很豐滿，現實很骨感。特朗普競選時說得天花龍鳳都可以，但真正做的時候，要切記歷史上過於激進的改革，最後砍掉的往往是自己。