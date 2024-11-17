美國候任總統「狂人」特朗普果非浪得虛名，未上任已屢爆爭議。其一是與俄羅斯總統普京的「虛擬對話」事件。親共和黨傳媒早前爆料，聲稱特氏已跟被指與他關係友好的普京通電話，並警告對方不要在他正式上任前將俄烏戰事升級。但克里姆林宮其後指稱有關報道純屬虛構，而且不是對話內容虛構，而是兩人根本未有對話。須知美俄是全球兩大擁核國家，竟然連元首（包括候任）有否對話都搞得糊裏糊塗。更有趣的是，雖然美媒將普京視作世紀大魔頭，但似乎有更多人相信今次講大話的是特朗普。

更大的爭議在於新政府的人事任命，幾乎每一項決定都惹人非議，愈重要的就愈離經叛道，包括國務卿、國防部長、司法部長、中情局長、衞生部長，當然還有委任富豪馬斯克領導新成立的政府效率部。

同特普朗一樣，馬斯克未上任已爭議纏身，包括被指借助新職位宣傳旗下的社交媒體X；其擁有的另外兩間巨企Tesla電動車廠及太空探索公司SpaceX，被質疑與新政府的貿易、科技，以至外交、軍事政策存在種種利益衝突；還有已成公開秘密的濫藥等個人操守問題。

有傳媒更揣測，相對於特朗普的競選拍檔、選前知名度偏低的候任副總統萬斯，馬斯克更似是特氏在4年任期後的接班人。今次任命可讓欠缺從政經驗的馬斯克，身處白宮最前線了解美國政府的實際運作，看看自己是否適合和有興趣參加2028年的總統選舉。當然，這一切亦可能只是特朗普故意製造的煙幕，就像前文的美俄「虛擬對話」一樣，讓仇視他的左派傳媒和民主黨人，暫時將矛頭指向他的閣員，而不是他自己。反正如果做得不好，隨時都可「You're fired（你已被炒）！」