筆者作為軍事迷，今年終於有機會參觀中國航展（俗稱珠海航展），雖然參觀時間有點倉促，但當中帶來的震撼，執筆之時心情還未完全平復。常言道：「戰爭是政治的延續。」而軍事實力就是一個國家穩定發展的根本基礎，抗日戰爭和抗美援朝戰爭的勝利，奠定了中國的國際政治地位，但在軍事科技上，中國一直與列強存在很大差距，當時主要靠的是精神意志和因地制宜的軍事戰略戰術，「火力不足恐懼症」是中國軍隊一直以來的困擾，到了上世紀90年代的海灣戰爭和1996年的台海危機，說明了現代戰爭本質就是科技應用之戰，自此中國吹起了軍事改革的號角。

今次珠海航展顯示了中國最新的軍事裝備，突出了訊息化、網絡化、無人化、自動化的大趨勢，技術上與傳統軍事強國可謂並駕齊驅，並在部分領域如高超音速武器、無人機、先進火炮等，取得領先地位，裝備之齊全及多樣化，美軍也望塵莫及。

為甚麼中國的軍費只佔GDP約2%，只有美軍的不足三成，卻有如此高效的產出？背後的原因，是中國作為世界第一工業國的生產力，軍民技術相結合相促進，加上源源不絕的理工科技術人才，軍企之間引入競爭機制，軍事體制的改革，因此能在有限的軍費下，達到禦敵於國門之外的效果。

珠海航展有幾個看點，明星戰機當然首選殲35，中國成為美國以外，第二個裝備兩款隱形戰機的國家，而且殲35源自瀋陽飛機自資研發的出口項目FC31，定位是中型戰鬥機，性價比高，適合大量生產，相信會是出口的拳頭產品之一，更可部署在航母上。第二個亮點裝備是紅旗19地對空導彈系統，有說射程超過400公里，是一種中段反導，能攔截大氣層外彈道導彈的防空導彈，整體性能超過美國薩德系統，是一種可以打破戰略平衡的護國神器。

不過，要說到對戰爭模式影響巨大，還要看無人機的發展。大型無人機「九天」機身巨大，翼展達25米，配備了8個重型掛點，能掛載包括巡航導彈在內的重型彈藥，最大起飛重量為16噸，超過美國空軍RQ4B「環球鷹」，能直接替代傳統攻擊機的功能，最大亮點是機腹內的「異構蜂巢任務艙」，可用於發射多個小型無人機群，實施密集攻擊，這一「無人機空中航母」屬全球首創。至於「察打一體」的彩虹9無人機，像馬拉松選手，作戰載荷航程超過11,000公里，滯空時間達40小時，可以在戰區長時間巡邏候命，不單止為地面部隊「開天眼」，更可隨時提供火力支援。

俄烏戰爭已說明戰爭已進入新時代，傳統單靠重火力大兵團的作戰模式，已不能是勝利的保證，閃電戰隨時變成消耗戰，新質戰鬥力本質就是科技戰，不僅是維護國家安全，更是中國統一大業的根本底氣，我軍枕戈待旦的戰鬥精神配上最先進的武器，就讓帝國主義、台獨分子瑟瑟發抖吧。