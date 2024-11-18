正論：入秋蛇出沒注意　沙田淪為重災區

踏入秋季，大家或許會記得「秋風起，三蛇肥」，好想整碗蛇羹補補身。其實，從9月開始，已是蛇出沒的季節。當然，並非其他日子就沒有蛇蹤，呢，今年6月，沙田新城市廣場戲院Movie Town便發現一條長30厘米黑蛇游走；隔了幾日，港鐵車廂又驚見一條長約40厘米的黑白間條蛇，可見香港確實蛇出沒注意！

本港經常有市民發現蛇蹤，而蛇王捉蛇的絕活亦常見於報紙花邊或新聞報道，是以市民應不會感到陌生，蛇王熟悉蛇性，通常手到擒來，十分瀟灑。不過，根據漁農自然護理署資料，蛇的蹤影遍布港九新界。本港14種原生陸棲毒蛇中，有8種可咬噬致命，如紅脖游蛇、金腳帶、銀腳帶、眼鏡蛇、過山烏等。專家建議市民遇見蛇時，首先要保持冷靜，然後慢慢後退，與蛇之間保持至少兩米距離。

2022年至2024年9月，全港因被蛇咬傷到醫院求診者共266宗，所有病人經治療後出院，沒有死亡個案，可謂不幸中之大幸。而沙田連戲院都發現蛇蹤，可見該區蛇患特別嚴重。政府提供的數字顯示，截至今年10月，相關部門在過去3年接獲的求助個案共1,053宗，且個案逐年增加，今年較去年升近24%。

沙田區議員指近日接獲多宗有關石門河濱花園至第一城一帶有蛇出沒的報告，指有市民反映，蛇可能隨時出現，尤以中午時段較為頻繁，常見於樹墩及草木茂密處，而目擊的蛇頭呈三角形，蛇身帶有斑紋且體形較大，令不少市民感到恐慌。據漁護署官網指出，蛇類除非受驚擾或保衞領域，一般很少主動攻擊人類或逗留在人類附近；漁護署呼籲，為避免被蛇咬傷，在遇到蛇時切勿嘗試捕捉，假如不慎被咬應即時報警求助，並由救護員送院救治。政府回覆指在過去3年相關部門接獲求助個案數字，執法部門及漁護署在2022年合共接獲310宗，2023年增加22宗至332宗，而2024年截至10月共411宗，較去年全年增加79宗，又指沒有備存個案所涉的蛇類品種分類。

對於被蛇咬傷的個案，醫院管理局回覆指本地被蛇咬傷到醫院求診的報告數字，截至今年9月，過去3年共有266宗，分別是2022年有86宗、2023年有135宗，今年截至9月則有45宗，而所有病人經治療後出院，沒有死亡個案。有專科醫生指出，如不幸被蛇咬傷，除了立即遠離毒蛇，千萬不要跑動、吸煙及飲酒，此等危險動作會加速血液循環，有機會令蛇的毒素更快運行全身。傷者應坐在安全地方休息，並即報警求助。此外，蛇的種類各有不同，如在安全情況下，可用手機拍下蛇的種類。由於蛇的種類各有不同，未必每種都有蛇毒，而被咬的反應不一，因此應由醫生判斷蛇的品種及傷口狀況，決定是否需要向傷者提供抗蛇毒的血清。而同行的朋友千萬不要為傷者「啜毒」，此舉十分危險；如有清水，可用之洗傷口並立即求救。

如今仍是蛇出沒季節，政府有關部門理應多作宣傳，提醒市民到郊野行山時應多注意事項，而沙田既是重災區，更應多作宣傳及教育，令該區市民提高警惕！