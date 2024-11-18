特朗普將再度上台，最令人注視的是結束烏克蘭戰爭及怎樣對華，後者當然是把中國當作最大的敵人來對付。或許特朗普重財多於美國霸權，任用對華鷹派政客，但最後決策在他個人手裏。他不會對華動武，在他任內相信不易出現台海戰爭。但特氏金錢為尚的外交，可能在中東難以堅持。他親猶太，不敢叛逆猶太勢力，以色列猶太復國主義的好戰，不是他所能阻止的，一如拜登，阻止不來仍要給以色列軍援經援，以至出兵。

特朗普與在美猶太勢力的關係是十分明顯的。美國建制受猶太滲透，特朗普作為建制之外要進入建制，即使反建制精英，仍然不能忽視建制背後的金主，以及在美國金融、媒體等主要行業的巨大猶太勢力。對猶太金主來說，以色列對於他們遠比美國利益重要。自以色列立國以來，美國的利益從來都從屬於以色列利益，無論民主黨或共和黨執政，「以色列優先」也一直堅持下來不變。

美國政府底下有Deep State並不是甚麼特別之事，不少政制台前幕後的關係複雜。不過，Deep State一如公開的政治，也會隨時間社會經濟興衰而有所變化。猶太勢力之入主，相信是在二次大戰前納粹德國把猶太人驅趕，大部分遷移至美國。隨着美國霸權在戰後膨脹，猶太勢力也乘勢而起，在美國深深介入金融、媒體等主要行業，也憑他們宗教與政治的團結，相互支持而逐步取代美國原來的能源工業寡頭集團。美國的金融化更是把猶太勢力凌駕於其他競爭對手，入侵政權。

特朗普可以用民粹主義挑戰兩黨建制，卻沒有可能發動民粹主義推翻Deep State，因後者隱蔽，也控制媒體，缺乏媒體民粹主義便難發動。特朗普上台後，首要是鞏固權力，建立特朗普世系力量，把政權伸延至他的任期之後。這是重建新的建制，必然要靠猶太勢力支持，而作為回報，特朗普對以色列便只會聽從指揮。

正因如此，除非以色列主動改變戰略，否則的話，美國不會阻遏以色列的全面戰爭。中東形勢只看戰場上能否屈服以軍，不然，以色列會繼續打擊所有反對的國家，不僅是巴勒斯坦組織。會否進攻伊朗是它衡量力量，掌握主動權。除非以軍濫炸引起阿拉伯與伊斯蘭教的公憤，而戰場亦有機會，伊朗才會出擊。惟一旦出擊，勝負難料，破壞巨大，連美國亦被牽動，未必有餘力對付中國。